كلوب عن مباراة نيوكاسل: تعادل بطعم الهزيمة، لا نستحق التأهل لدوري أبطال أوروبا!

واقعية كبيرة من الألماني..

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن خيبة أمله من تعادل فريقه مع نيوكاسل بهدف لكل منهما، معتبرًا أن الريدز لا يستحق التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان ليفربول قد تقدم بهدف عبر محمد صلاح وأخذ في إضاعة الكثير من الفرص لقتل المباراة بعدها، ليأتي العقاب في الدقيقة الأخيرة بهدف التعديل لنيوكاسل.

هذا السقوط من شأنه أن يزيد من صعوبة لحاق ليفربول بأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالنسبة لكلوب فإن ذلك مستحق تمامًا.

المدرب الألماني تصريحات للإعلام بعد المباراة قال "لم أر أننا كنّا نستحق اليوم أن نلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

كما أضاف "سجلنا هدفًا رائعًا لكننا لم ننه المباراة، لم نلعب بشكلٍ كاف، كان علينا التقدم والحفاظ على الكرة وجعلهم يركضون".

وواصل كلوب "لقد أبقيناهم على قيد الحياة واستحقوا أن يسجلوا الهدف، من قبل أحرزوا هدفًا لكنها كانت لمسة يد، لم نستغل هذه الهدية حتى".

وأتم "لماذا حدث ذلك؟ لا أعرف حقًا، نحن لا نفعل الأشياء بشكل جيد في الوقت الراهن، أضعنا الكثير من الفرص وكان علينا صناعة المزيد، لم نحصل سوى على نقطة، إنها كالهزيمة".

الجدير بالذكر أن تعادل ليفربول قد أوصله إلى النقطة 54، وإذا فاز تشيلسي أو وست هام اليوم سيزداد الفارق مع الرابع ليصبح 4 نقاط قبل خمس جولات من نهاية الدوري الإنجليزي.