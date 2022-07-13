كلوب عن صفقة ليفربول الضخمة: رئتاه كانتا على وشك الانفجار!

بداية صعبة لنجم الريدز الجديد

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على الظهور الأول للمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز بقميص الريدز في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ليفربول نجح في التفوق على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع نونيز من بنفيكا، ليضم إلى صفوفه في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

والمفارقة كانت بظهور اللاعب للمرة الأولى بقميص ليفربول أمام الشياطين الحمر، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما أمس، الثلاثاء في كأس بانكوك الودية وانتهت بهزيمة الريدز برباعية نظيفة.

ماذا قال كلوب عن داروين نونيز؟

البداية كانت صعبة على المهاجم الشاب، حيث ظهر بصورة متواضعة جدًا، وكان من الواضح معاناته من الإرهاق وعدم الجاهزية من الناحية البدنية.

كلوب قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"هو يجيد اللعب كمهاجم صريح وجناح أيضًا، دعونا نرى أين سيلعب، ولكن يمكنك بالفعل رؤية زملائه بالفريق يجدونه بكل مكان".

وأضاف:"لعب بعد الجلسة التدريبية الثالثة له، ورئتاه كانتا على وشك الانفجار بعدما حاول الركض لمسافة طويلة للمرة الثالثة خلال اللقاء".

وتابع:"حاول زملائه التمرير إليه واستغلال تمركزه لأنها من أهم نقاط قوته عمومًا، ربما كان يعاني من نقص في الإيقاع ولكن أتوقع منه أن يمنحنا الكثير من السرعة والعدوانية والقدرة على استخدام جسده في الالتحامات".

كيف يبدو سوق ليفربول حتى الآن؟

النادي الإنجليزي تعاقد مع داروين نونيز من بنفيكا، وفابيو كارفاليو من فولهام، بالإضافة لكالفين رامزي من صفوف أبردين.

وعلى الجانب الآخر تم التجديد لمحمد صلاح حتى 2025، بينما تخلى ليفربول عن ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، نيكو ويليامز لنوتنجهام فورست وتاكومي مينامينو لموناكو.

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