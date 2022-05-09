كلوب عن تصريحات جوارديولا: متأثر بالخسارة من ريال مدريد!

لم يتأخر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في الرد على الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد تصريحاته بأن الجميع في إنجلترا ينحاز إلى "الريدز".

جوارديولا خرج بتصريحات مثيرة بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن ليفربول يحظى بدعم غير محدود في إنجلترا.

وقال جوارديولا في تصريحات للنسخة الإنجليزية من شبكة قنوات "بي إن سبورت" بعد المباراة: "قبل أسبوع، لم يكن أحد يعتقد أننا سنكون أبطالًا، الجميع في هذا البلد يدعم ليفربول، وسائل الإعلام والجميع".

وأضاف: "بالطبع ليفربول لديه تاريخ لا يُصدق في أوروبا، لكن ليس في الدوري الإنجليزي، لقد حققوا لقبًا واحدًا في آخر 30 عامًا".

ما هو رد كلوب؟

رد كلوب على جوارديولا جاء خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة ليفربول وأستون فيلا، والمؤجلة من منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، وتقام مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك".

وقال كلوب: "أنا أعيش في ليفربول، لذلك نعم، هنا الكثير من الناس يريدون أن نفوز بالدوري، هذا صحيح، لكن حتى هنا قد تكون النسبة 50% فقط، لأن الأشخاص الآخرين [إيفرتون] شاركوا في معركة أخرى، على الأقل حتى يوم أمس".

وأضاف: "بصفتي مدربًا، وقد مررت بهذه التجربة مؤخرًا، بعد المباراة من الواضح أننا نتأثر بشكل كبير بالمباراة وما يحدث فيها".

وتابع: "لقد قلت، ولن أكرر ذلك مرة أخرى، لكن قلت بعد مباراة توتنهام أنهم يلعبون بتلك الطريقة ولا يزالون في المركز الخامس فقط".

وأردف: "شعرت بالرضا في تلك اللحظة، لكن ذلك لم يكن صحيحًا، لقد كان هذا شعوري في تلك اللحظة، وأنا أحترم أنطونيو كونتي إلى أقصى حد، وطريقة إدارته لفريقه وما يفعله".

وأكمل: "لا أعرف بالضبط موقف بيب بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا من الواضح أنه من الصعب بالفعل تحمل الأمر بما يكفي".

وتابع: "لكن بعد ذلك وصل ليفربول إلى النهائي، وهناك أشياء تقال مثل، لقد لعبوا ضد فياريال ونحن لعبنا ضد ريال مدريد، وهو محق في ذلك".

واختتم كلوب: "كنت محقًا بشأن توتنهام، وكان محقًا في أننا فزنا بالدوري الإنجليزي مرة واحدة، ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الدولة كلها تدعمنا، لا أعرف ذلك، ليس هذا هو الشعور الذي ينتابني عندما نذهب إلى أماكن أخرى ونلعب هناك، إنه في الواقع عكس ذلك، ولكن ربما يعرف عن ذلك أكثر مني".

ما هو موقف المنافسة في الدوري الإنجليزي؟

تحتدم المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي مع تبقي ثلاث مباريات فقط حتى نهاية الموسم.

مانشستر سيتي يتصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة كما يملك فارق أهداف يصل إلى +68، وذلك بعد فوزه الكبير على نيوكاسل بخماسية نظيفة.

فيما يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 83 نقطة مع فارق أهداف يصل إلى +64، وذلك بعد أن تعثر على ملعبه بالتعادل أمام توتنهام بهدف لكل منهما.

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