كلوب: صلاح بخير ونيوكاسل قدم مباراة عظيمة

مدرب ليفربول يطمئن جماهير ليفربول على محمد صلاح

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن خطورة إصابة لاعب الريدز محمد صلاح، وذلك في تصريحاته بعد المباراة التي فاز فيها على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي استضافها ملعب سان جيمس بارك في الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

وكان اللاعب المصري قد خرج من الملعب في الشوط الثاني محملًا على نقالة بعد إصابة قوية برأسه عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل يونايتد.

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وقال كلوب: "محمد صلاح بخير، لقد شاهد بقية المباراة من غرفة الملابس، سنجري فحوصات طبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة بعد الاصطدام القوي الذي تعرض له".

وعن المباراة قال المدرب الألماني: "الطريقة التي لعب بها نيوكاسل يونايتد كانت صعبة، كان يجب علينا أن ننهي المباراة قبل أن يحرزوا الهدف الثاني، ما قدمه الفريق كان رائعًا خاصة أن المباراة كانت صعبة على المستوى البدني، ولكني فخور باللاعبين".

كما أضاف مدرب الريدز: "كنت هادئًا، كنت مستسلمًا لقدرنا لأن فريقنا قدم كل شيء في المباراة والموسم".

يشار إلى أن ليفربول لم يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990.

