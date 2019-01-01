كلوب: سنفكر في الدوري الإنجليزي لكن علينا الاحتفال أولًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة الفوز اليوم أمام نظيره فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم ببطولة نهائي كأس العالم للأندية.

جاء هذا في تصريحات صحفية لكلوب مع شبكة "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أن الفوز على فلامنجو لم يكن سهلًا على الإطلاق.

وقال كلوب: "لقد كان شعورًا رائعًا للغاية هذه الكأس الغالية العالمية، ولعبنا مباراة رائعة وكرة قدم جيدة وخلقنا الفرص طوال اللقاء".

وأضاف: "فلامنجو دافعوا بكل ما لديهم في كل مناسبة، لقد كانت مباراة محتدمة وقوية ولكننا كنا أفضل بدنيًا ولذلك حققنا الفوز".

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وأكمل تصريحاته حول الأجواء في الملاعب القطرية: "لقد قدمنا أداءً رائعًا وأظهرنا عقلية انتصارية والأجواء كانت رائعة ودفعتنا للنجاح".

وأردف موجهًا حديثه للرد على سؤال مراسل جول.كوم: "بكل تأكيد سنفكر في المباراة المقبلة أيضًا بالدوري الإنجليزي لكن علينا أن نحتفل الليلة قبل أي شيء وسنفكر بداية من الغد، فالجميع يستحق أن يحتفل بذلك اللقب".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم بهدف نظيف سجله البرازيلي فيرمينو في الوقت الإضافي ليحقق لقبه الأول في كأس العالم للأندية.