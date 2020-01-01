"كلوب سريع الغضب ومغرور بشكل طفولي"

الطبيب الذي عمل مع كلوب في بوروسيا دورتموند يكشف تفاصيل جديدة حول شخصية المدرب الألماني المدير الفني لليفربول.

كشف فرانك زولنر الطبيب الذي عمل مع المدرب الألماني يورجن كلوب في صفوف فريق بوروسيا دورتموند المزيد من التفاصيل حول شخصية المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زولنر لصالح جول.كوم وشبكة "سبوكس"، وأكد خلالها أن لشخصية كلوب الكثير من الجوانب الخفية.

وقال زولنر: "هو شخص مميز للغاية، وهناك العديد من الأيام تفكر فيه وتقول كم هذا الشخص عظيم، لكن في بعض الأحيان يمكنه أن يكون مغرورًا بشكل طفولي".

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وأضاف: "في إحدى المرات قام جاكوب بواشتشيكوفسكي بالحديث معي وطلب مني عدم التمرن لأنه جاء لتوه من مشاركة مع منتخب بولندا ولأنه يعاني من ألم في العضلات، على أن يستمر في الظهور بالتدريبات".

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وأكمل قصته: قمت بأخذ بواشتشيكوفسكي وذهبنا لكلوب وأخبرته بما حدث بالتفصيل، رأيناه تصرف بشكل جنوني، ربما لأنه عرف بالإصابة وقتها".

وأكمل: "مساعده السابق زيلكو بوفاتش كان دائمًا ما يظهر في مثل تلك المواقف ويقول له أن يدخن سيجار ويهدأ، هو واحد من أفضل المدربين المساعدين الذين عملوا مع يورجن، بالرغم من كل ذلك فكلوب لديه الجرأة للاعتذار لكل شخص يتعامل معه بشكل حاد".

جدير بالذكر أن موسم كلوب كان قد اتخذ منحدرًا سيئًا مؤخرًا بعدما ودع كل البطولات وآخرها دوري أبطال أوروبا، وبعد أن تم تعليق الدوري الإنجليزي وهو على بعد ست نقاط من التتويج به.