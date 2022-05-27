كلوب: ريال مدريد يقلقني.. اطمئنوا على صلاح واتركوا ماني

يورجن كلوب يتحدث عن عديد الملفات قبل أهم مباراة في الموسم

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن العديد من الأمور قبل مباراة الفريق الأهم في الموسم أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتناول كلوب جاهزية لاعبيه المصابين وعلى رأسهم تياجو ألكانتارا الذي قال عنه: "الأمور على ما يرام عند تياجو، بدأ التدريبات وسيكون جاهزًا للمبارااة، بالنسبة لفابينيو فقد تدرب كالمعتاد".

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وأضاف: "نستعد بفعل كل شيء صحيح على قدر استطاعتنا، هذا أفضل شيء بالنسبة لخوض نهائي، نحن هنا في أعلى مستوى وهذا ليس بالصدفة، سنواجه خصمًا مقلقًا بالفعل، ولكنني فخور بلاعبي ليفربول".

وتناول كلوب نقل ملعب مباراة النهائي من سان بطرسبرج إلى باريس بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا فقال: "الحياة تستمر رغم أنهم يحاولون قتلها، ما حدث هو الرسالة الصحيحة، بالنسبة للشعب الأوكراني أقول لهم إننا نلعب من أجلهم 100%".

وتحدث كلوب عن شائعات رحيل نجمه السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ قائلًا: "ليس هذا هو الوقت الأفضل للحديث عن مستقبل مبابي، أيًا كان النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل فسيكون لاعبًا مهمًا، ترشيحه للكرة الذهبية؟ هذا النوع من المسابقات يمنحك تلك الجوائز، سيزيد الفرصة بكل تأكيد".

وأردف: "هذه ليست أول مرة تظهر فيها شائعات بايرن ميونخ قبل مباراة مهمة أخوضها".

واستدعى ذكريات نهائي 2018 قائلًا: "في 2018 ضاعت منا المباراة، تعرضنا لإصابات عديدة، كاريوس اصيب بارتجاج في المخ وفقدنا صلاح، ولكننا في لحظة جيدة الآن وجاهزون للنهائي".

وتناول تصريحات صلاح على وجه التجديد حول الانتقام من ريال مدريد وما شابه مكتفيًا بقول: "لا يوجد ما يثير القلق بشأن صلاح".

وتحدث لاعب ليفربول ألكسندر أرنولد عن المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قائلًا: "ليس سؤالًا سهلًا، يملك ريال مدريد قدرة على العودة في أي مباراة، ولكنني أريد أن نكون بمستوانا في المباراة وهذا هو الأكثر أهمية، أن أفوز بدوري الأبطال لمرة ثانية أمر خاص للغاية، العديد من أساطير كرة القدم لم يتمكنوا من ذلك، ولكنني أفكر أولًا في أنني سأواجه منافسًا من طراز مختلف".

وعن مواجهة فينيسيوس جونيور بشكل فردي قال: "فينيسيوس لاعب متميز، حينما تواجه ريال مدريد تتوقع مقابلة لاعبين من هذا الطراز العالي".. مؤكدًا: "إنها أهم مباراة في الموسم".

من جانبه تطرق أندرو روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول إلى المباراة أيضًا بقوله: "ريال مدريد حظي بفترة راحة أكثر منا، أردنا التنافس على كل شيء ونريد في الأخير أن نحقق هذا اللقب".

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