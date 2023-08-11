كلوب رداً على اتهامه بالنفاق بعد صفقة كايسيدو: السعودية لا تساعد!

اتهامات عنيفة للمدرب الألماني

SHAHID

قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالنفاق، عقب اقتراب النادي الإنجليزي من ضم مويسيس كايسيدو لاعب برايتون.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفربول توصل لاتفاق نهائي مع برايتون على ضم لاعب الوسط الإكوادوري مقابل 110 مليون جنيه استرليني، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لكلوب نفسه في 2016 عندما قال إنه لن ينفق 100 مليون على أي لاعب عند انتقال بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد.

وقال كلوب قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي"كل شيء اختلف في كرة القدم، هل أحب ذلك؟ لا، هل اكتشف انني كنت مخطئًا؟ نعم، إنها الطريقة التي تسير بها الأمور في الوقت الحالي".

وأضاف:"السعودية لا تساعد كثيرًا في هذا الشأن عندما يتعلق الأمر ببيع اللاعبين، وكل ما علينا هو التأكد من امتلاك أفضل فريق ممكن مع بداية الموسم، ولكن لو قرر البعض الخروج بتصريحاتي منذ 5 سنوات ومواجهتي بها الآن فلا توجد مشكلة، أعترف بأنني كنت مخطئًا".

وعن اكتمال صفقة كايسيدو:"قيمة الانتقال تم الاتفاق عليها مع برايتون، سنرى ما سيحدث بعد ذلك، لا أعلم موعد الكشف الطبي، نحن لا نمتلك موارد غير محدودة، هناك بعض الأشياء التي حدثت خلال هذا الصيف أجبرتنا على هذه الخطوة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتابع:"نحن الآن أمام نسخة مختلفة من ليفربول، الجميع طالب بالتغيير وكان لديه الحق، الآن نحن في حقبة مختلفة تمامًا بكرة القدم وعلى الجميع التعامل معها".

يذكر أن ليفربول الذي يفتتح مشاركاته بالدوري الإنجليزي لموسم 2023/2024 يوم الأحد القادم ضد تشيلسي، تخلى هذا الصيف عن نجمه البرازيلي فابينيو المنضم إلى الاتحاد السعودي وجوردان هندرسون المنتقل إلى الاتفاق، وهو ما دفعه للتعاقد مع لاعب وسط جديد.

SHAHID