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أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بالفوز الاستثنائي الذي حققه فريقه على هولندا بخماسية نظيفة على ملعب الأولمبياستاديون. وضمن هذا الانتصار الكاسح لـ"المانشافت" صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول، وقاده إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بأفضل طريقة ممكنة.

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صدارة بطريقة مبهرة

قدّم المنتخب الألماني درسًا تكتيكيًا رائعًا أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها في الأولمبياستاديون بالعاصمة برلين، وسحق هولندا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. وتوزعت الأهداف بين ديري شيرهانت، وفلوريان فيرتز الذي سجل هدفين، ونيكو شلوتربيك برأسية، قبل أن يختتم برايان جرودا الخماسية في الدقائق الأخيرة. وهو أكبر فوز لألمانيا على جارتها منذ عام 1959.

ونقل هذا الفوز العريض فريق كلوب من المركز الثالث إلى صدارة المجموعة، متجاوزًا اليونان وهولندا بفضل نتائج المواجهات المباشرة، ليتأهل المنتخبان إلى ربع النهائي.

كلوب يشيد بأداء استثنائي

وفي حديثه للصحفيين بعد صافرة النهاية، عبّر كلوب عن سعادته الغامرة بجودة أداء فريقه، وبالأجواء الحماسية التي صنعتها الجماهير الألمانية.

وقال: "مباراة اليوم كانت استثنائية، وأمام منافس قوي جدًا أيضًا. كان علينا التكيف وإيجاد طريقنا قليلًا في الشوط الأول".

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وأضاف: "بعد ذلك سجلنا أهدافًا لا تُصدق. كانت مباراة رائعة وتجربة مذهلة. لم أكن أحلم أبدًا بأن تتاح لي فرصة فعل ذلك في برلين، أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها".

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الفوز في معركة الوسط

وحلل كلوب الجوانب التكتيكية للمباراة، موضحًا أن الفريقين سعيا في البداية إلى الضغط العالي، قبل أن تجد ألمانيا إيقاعها وتستغل المساحات المتاحة.

وقال: "الفريقان أرادا الضغط في مناطق متقدمة. أردنا الفوز بالكرات الثانية بعد اللعب الطويل، وكانت لهولندا الخطة نفسها. وعندما كانت الكرة على الأرض، واجهنا بعض المشكلات".

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وتابع: "بعد ذلك بدأنا نلعب بحرية أكبر، وقدمنا أشياء مذهلة في المساحات التي حصلنا عليها".

مجموعة استثنائية وتطلع للمستقبل

واختتم كلوب حديثه بالإشادة بتماسك فريقه والإمكانات التي يملكها، مؤكدًا أن هذا الانتصار الكبير يملأ كل من يرتبط بالمنتخب بالتفاؤل.

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وقال: "هذا الفريق مجموعة مميزة للغاية. كل من كان هنا اليوم سيعود إلى منزله والابتسامة على وجهه".

وبعد ضمان التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة، تدخل ألمانيا عام 2027 بدفعة معنوية هائلة.