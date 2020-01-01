كلوب: جوارديولا الأفضل في العالم، وهذا هو موقفي من سانشو

بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل في العالم بحسب ما يرى يورجن كلوب وليس نفسه، ويتطرق للحديث عن صفقة جادون سانشو.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي هو الأفضل في العالم بالنسبة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال حواره مع صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن فوز فريقه بالدوري جاء نتاج عمل الجميع.

وقال كلوب: "لا يمكنني أن أقوم بأي شيء مفيد بلقب أفضل مدرب في العالم، كلنا كفريق تدريب في ليفربول قمنا بالكثير م العمل الرائع، أما أفضل مدرب في العالم فهو بيب جوارديولا بالنسبة لي".

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وأضاف: "فريقنا ليس في حاجة للتغييرات في الوقت الحالي، ولا يمكنني في الوقت نفسه أن أعد أننا سنهيمن على كرة القدم العالمية، لكن هدفنا لا يزال الاستمرار سويًا".

وأردف: "القميص الأحمر سيكون مثاليًا على جادون سانشو، لكنني لا أعتقد أن مثل تلك الصفقة من الممكن أن تتم هذا الصيف، هو لاعب رائع لكن لو انضم لصفوف ليفربول سأكون أول المتفاجئين".

واختتم تصريحاته: "كتبت خطاب شكر للدوري الألماني، دونهم لم يكن الدوري الإنجليزي ليعود أبدًا، لقد قدموا المثال الرائع الذي حرر إنجلترا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد توج بلقب الدوري الإنجليزي يوم الخميس عقب أن خسر مانشستر سيتي من نظيره تشيلسي بهدفين لهدف.