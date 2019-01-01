كلوب: تفاجأت بالعقد الجديد وسعيد من أجل صلاح

أبرز تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول وواتفورد

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إنه لم يكن يفكر إطلاقًا في مسألة وقت نهاية عقده وموعد تجديده، وأنه تفاجأ بالإدارة تقدم له العرض الجديد الذي لم ينتظر طويلًا حتى يوافق عليه.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وواتفورد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره الريدز.

وحول المباراة أكد كلوب على ضرورة خوضها بشكل جاد كما يظهر الفريق دائمًا، مؤكدًا أن مركز واتفورد على سلم الترتيب لا يعني أنهم خصم سهل.

وقال كلوب: "العقد الجديد؟ لقد فوجئت به، لم أفكر طويلًا حتى وافقت على الفور، لم أكن أعتقد أن هذه القضية ستناقش الآن من الأساس من قبل الإدارة"

وأضاف: "لقد فكرت في أمرين في هذه الحالة، الأول أن بعض الناس سيعرفون أنني سأبقى هنا لفترة أطول وهو ما يعطينا الاستقرار، وقد يأخذ الموضوع بعدًا سلبيًا عند البعض"

وتابع: "بالنسبة لمينامينو سيكون من الرائع أن يصبح لاعب لدينا، لقد تعاملت مع اللاعبين اليابانيين من قبل وكان لدي في دورتموند نموذج مميز وهو كاجاوا"

وأردف: "أحببت العمل مع كاجاوا للغاية، لقد كانت تجربة رائعة، لم يكن قبلها لدي أي فكرة عن كرة القدم اليابانية وكيف يفكرون كلاعبين محترفين"

وأكد: "يسعدني كثيرًا أن أعرف أن بعض الناس يشعرون بالسعادة لأنني سأبقى هنا لفترة أطول، بالنسبة لنا هذا هو وطننا ونريد أن نبقى دائمًا"

وحول صلاح وهدفه المميز منتصف الأسبوع أمام ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا قال كلوب: "لقد كان رائعًا حقًا ويستحق الإشادة"

واسترسل: "كنت سعيدًا من أجله بسبب الفرص الضائعة التي أتيحت له ولم يستغلها قبل الهدف، لقد خلقها لنفسه بشكل جيد وفعل الكثير من الأشياء الإيجابية والتي لم تظهر بسبب اللمسة الأخيرة"

وأشار: "إنه في حالة جيدة، دائمًا ما يتحرك بحرية وبشكل مميز يساعد الجميع على اللعب بشكل أفضل، وسواء سجل أو لا فإنه دائمًا ما يصنع الخطر، لقد كان هدفه لا يصدق واستحق أن يسجله بهذه الطريقة الفريدة"

وحول عودة لوفرين قال: "هو يعمل بشكل جيد ويستعد من أجل العودة ويتحسن يومًا عن يوم، سنقيم الوضع من أجل تحديد موعد عودته رسميًا"

كلوب مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

يذكر أن ليفربول قد فاز في 15 مباراة من أصل الـ 16 مباراة التي لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ما يجعله يتصدر البريميرليج وبفارق كبير عن البقية.