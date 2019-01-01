كلوب: الفوز على مانشستر سيتي وجوارديولا يتطلب الشجاعة

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب الصحفي قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي

قال المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي هو أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا يمكن الفوز عليه دون أن تتحلى بالشجاعة.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمقرر أن تقام مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد في قمة مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد كلوب على أهمية المباراة باعتبارها قمة تجمع بين صاحبي المركز الأول والمركز الثاني، وأن نتيجتها سترسم جزءًا من ملامح اللقب في نهاية الموسم.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب إنه لا أحد يخفي شيئًا من الطرفين بخصوص المباراة، مؤكدًا أن الجميع يعلم قوة كل فريق ومدى قدرته على تحقيق الفوز.

وأضاف: "لا يمكنك أن تكون سلبيًا في هذه المباراة وفي المواجهات أمام مانشستر سيتي بشكل عام، إذا أردت الفوز فعليك التحلي بالشجاعة من أجل تحقيقه، إن لم تكن شجاعًا لن تجد أي فرصة"

وتابع: "أكن كل الاحترام لبيب جوارديولا، علاقتي به لا تتغير أثناء المباريات، الأمر يتعلق بما يقوم به كل مدرب وكل ما يمكننا فعله مع فريقينا"

وأردف: "أينما ذهب سيكون له تأثير إيجابي وملموس على لاعبيه، الآن هو قام بالعديد من الأشياء مع مانشستر سيتي، وفي أي مكان آخر ستكون الأمور مماثلة"

وحول رحيم ستيرلينج قال: "هو يمثل تهديدًا كبيرًا دائمًا لأي فريق يلعب ضده، أنه يتطور ويتحسن، وهذا جيد للسيتي ولمنتخب إنجلترا، وسيء بالطبع لأي فريق يواجهه، هو موهبة كبيرة وليس لدي شيء آخر لأقوله عنه"

وقال أيضًا: "دي بروين؟ هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، تأثيره على الفريق كبير أيضًا، مانشستر سيتي من الناحية تطور كثيرًا في السنوات الماضية وهذا أثر بشكل كبير على طبيعة المنافسة، هو فريق قوي وأشكر الرب أننا نستطيع المنافسة بهذه الشراسة"

واسترسل: "أنا لا أحب الفرق الأخرى، أنا أحترمها فقط، والجميع يعرف الفرق، من الممكن أن أحب بضعة أشياء مثل شخصية فريق أو مدربه المثير للإعجاب أو التقنيات التي يستخدمها، هذا ما يتوفر في مانشستر سيتي، إنه فريق كرة قدم متكامل ومميز"

وحول مباراة الأحد قال: "من الممكن أن تنتهي بالتعادل السلبي دون أهداف كما حدث في الموسم الماضي، ومن الممكن أن تنتهي بنتيجة أخرى، كل شيء مفتوح ولا يمكن الربط بين أي مباراة قديمة والمباراة المقبلة"

وأردف: "المنافسة ستظل مستمرة للنهاية، علينا مواصلة العمل ولعب كل مباراة على حدى، ولكن علينا التركيز في مباراة الأحد فقط الآن ومن ثم البحث عن الأشياء القادمة"

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وحول صدارة ليفربول في الوقت الحالي قال: "هي لا تعني شيئًا بخصوص نهاية الموسم، ولكنها تعني الكثير لنا في الوقت الحالي ونحتاج إلى الحفاظ عليها"

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، خلفه مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة في المركز الثاني.