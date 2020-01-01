كلوب: العطلة كادت تضيع عرض ليفربول

الألماني يكشف كواليس تدريبه لليفربول

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للمرة الأولى كواليس توليه قيادة النادي الإنجليزي في 2015 وكيف كان قريباً من تجاهل العرض بسبب انشغاله بالعطلة.

الألماني وصل منتصف الموسم 2015-2016، بالتحديد في شهر أكتوبر بعد إقالة برندان رودجرز من منصبه، وقاده لنهائي الدوري الأوروبي وقتها.

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وقال كلوب للموقع الرسمي للنادي: "لا يمكن نسيان تلك اللحظة عندما تلقيت المكالمة من وكيلي بأن ليفربول مهتم، كنت في أجواء العطلة تماماً في البرتغال مع العائلة وأجلس في مقهى".

وأضاف: "لم أكن أرد على الهاتف كثيراً وقتها، كنت لا أريد أن يزعجني أي أحد، ولكن بعدها رأيت المكالمة وقلت ربما تكون مشوقة، لذا قمت بالرد وشعرت بالبهجة".

وواصل المدير الفني: "ولكن بسبب كل ما قلته لعائلتي قبل ذلك لم أقل لهم هيا لنفعلها، سألتهم عن رأيهم والأولاد وافقوا وزوجتي نظرت لي وقالت يبدو إن العطلة قد انتهت".

وختم: "كانت لحظة رائعة، لم يكن شيء قد حسم، عدنا وتلقيت اتصال من مايك جوردون وسافرت لنيويورك، ولكن منذ اللحظة الأولى والأمر مميز، ويستمر في التحسن".

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ويمر ليفربول بلحظة حرجة بعد أن تعرض لهزيمة قوامها سبعة أهداف مقابل هدفين من أستون فيلا في اللقاء الأخير قبل التوقف الدولي.