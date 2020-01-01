كلوب: الطمع سر استمرار نجاح صلاح

بداية قوية من النجم المصري للموسم

كال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، المديح لنجمه محمد صلاح، وفسر الأسباب وراء استمرار تألقه موسم بعد الآخر في صفوف الريدز.

صلاح دخل الموسم بقوة بعد أن سجل ثلاثية في انتصار فريقه على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 في الجولة الأولى من الدوري بموسمه الجديد.

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وقال مدرب الريدز للإعلام: "قبل أي شيء، يجب الإشادة بما يقدم، الكثير مما نقوم به كفريق يساعده على أن يكون اللاعب الذي هو عليه".

وأضاف: "يجب أن تمتلك شخصية خاصة، ليس الوحيد هكذا في التشكيل ولكنه يقوم بذلك بشكل جيد للغاية، سألت السؤال الصحيح عنه".

وواصل الألماني: "سجل 40 هدفاً في موسمه الأول وبعض اللاعبين سيقول هذا رائع وسيبدأ في الاستمتع بالحياة، ليس فقط في الملعب، ولكن خارجه، ولكنه العكس تماماً".

واستمر: "دائماً هو طماع ولديه الإرادة، مجهوده في المباريات مذهل، محترف للغاية، هذه هي الحقيقة، إذا كتبت كتاباً عن كيف تكون ناجحاً، ما يقوم به في التدريبات هو المفتاح".

وختم: "الأرقام مذهلة، كنت سعيداً من أجله أمام ليدز، بعد المباراة قلت نعم سجل ركلتي جزاء، ولكن الأداء داخل المباراة مائة بالمائة من طرفه، بداية ممتازة وأتمنى أن تستمر".

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وسيكون صلاح على موعد مساء الأحد مع مواجهة فريقه القديم تشيلسي عندما يحل ليفربول ضيفاً على الأخير لحساب الجولة الثانية من البريميرليج.