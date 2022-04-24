كلوب: أفضل مسجل أهداف لليفربول؟ ليس صلاح ولا ماني

تجاهل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح عند حديثه عن أفضل مسجل أهداف في فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها "سكاي سبورت" عقب مواجهة إيفرتون التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب: "أوريجي أسطورة داخل وخارج الملعب، ولاعب كرة قدم مذهل للغاية ومهاجم من مستوى عالمي، هو أفضل من ينهي الكرات في المرمى لدينا".

وأضاف: "الجميع سيقول الأمر نفسه، يمكنكم أن تروا ذلك في التدريبات، وأن أتركه خارج التشكيل الأساسي هو أمر صعب للغاية، الجميع يحبه هنا".

أوريجي كان قد حسم الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين بعد أن سجل الهدف الثاني وقتل المباراة لصالح الريدز.

وشارك البلجيكي كبديل في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي دون أهداف واستغرق ليفربول دقيقتين فقط حتى سجل أول أهدافه عن طريق أندرو روبرتسون.

جدير بالذكر أن أوريجي شارك في ست مباريات فقط هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وسجل ثلاثة أهداف فقط.