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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب: أوشكت على البكاء من موقف صلاح مع فيرمينو

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كلوب يشيد بموقف صلاح ويتحدث عن 2018

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعرب المدير الفني الألماني، يورجن كلوب عن سعادته بالفوز الكبير، وختام عام 2018، بالفوز على أرسنال بخماسية مقابل هدف.

وقلب الريدز تأخرهم في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي أمام جماهيرهم إلى فوز، بفضل ثلاثية فيرمينو، وهدفي صلاح وماني، وليواصلوا تصدر جدول الترتيب.

كلوب علق على المباراة عقب نهايتها: "لقد كان واضحاً أنها مباراة اللعب على الأطراف، لقد كنا جيدين في هذا وهو ما أرادناه، أرادنا الضغط ومنعهم من بناء الهجمة، لقد قاموا بالضغط علينا، لكن عندما تحصل على الكرة لابد أن تكون هادئاً".

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وعن ردة فعل الفريق بعد هدف أرسنال: "الرد كان بطريقة عالية، لقد ظللنا هادئين وعملنا على تقليل الأخطاء، فيرمينو يكون الثاني بعدما يفوز ماني بالكرة، لقد كان الدفاع متكامل".

وأشاد الألماني بتصرف صلاح: "كنا نعرف في الشوط الثاني ان المباراة لن تنتهي لكننا أرادنا السيطرة، صلاح أعطى ركلة الجزاء لفيرمينو، لقد كنت قريبًا من البكاء، لأننا نعرف أهمية التسجيل لصلاح، أنه لقطة رائعة، الفوز على أرسنال  بتلك النتيجة لا يحدث كثيراً، لذلك أن سعيد جدًا باللاعبين".

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وواصل مدرب بوروسيا دورتموند السابق الحديث عن المباراة: "كرة القدم لعبة مليئة بالأخطاء، وعليك كيفية التعامل معها، لقد أدخلنا هندرسون، أرسنال لم تكن لديه المزيد من الفرص، لكن هذا جعلنا نسيطر على المساحات في منتصف الملعب".

وانهى عن عام 2018: "ليست سيئة، اللاعبين أخذوا خطوة كبيرة، لكن من المهم إثبات أهمية إيجابيتها، في 2018 ليس لدي شيء استاء منه". واستغل الريدز، سقوط منافسه توتنهام أمام ولفرهامبنتون، لينفرد بصدارة الدوري ويعززها بفارق 9 نقاط.

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