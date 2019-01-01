كلوب: لم أكن لأصدق أن ليفربول يتصدر بفارق أربع نقاط

صراع محتدم في قمة الترتيب بإنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خفف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من وقع الهزيمة التي تلقاها الفريق بملعب "الاتحاد" أمام مانشستر سيتي وأبدى سعادته بفارق الأربع نقاط.

وخسر ليفربول مساء الخميس بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام مضيفه سيتي في قمة لقاءات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للمراسلين: "إذا أخبرني أحدهم أنني بعد لقاءي سيتي سأكون متصدراً بفارق أربع نقاط لم أكن لأصدق، كنت لأدفع المال لتحقيق الأمر". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

وأضاف: "لو كنا فزنا كنا سنصبح على بعد 10 نقاط، ولكن يجب أن نركز في كل مباراة على حدة، لو كنا فريق فاز بالدوري خمس مرات في آخر عشر مباريات لقلت سنفوز مائة بالمائة باللقب، ولكن لا نملك الخبرة".

وأكمل الألماني: "نريد أن ننهي الموسم في أفضل مركز ممكن، الوضع حالياً جيد، الشعور سيء بعد المباراة ولكنه لحظي".

لاعبون يحتاج يوفنتوس للتعاقد معهم.

هل لديكم صديق مثل ميندي 😅



( 📸 : @benmendy23 ) pic.twitter.com/2rdXohxLgs — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

نيمار يطالب باريس سان جيرمان بضم ريكيلمي البرازيلي

وفسر كلوب اختياراته التكتيكية: "في البداية رأيت أن فاينالدون أفضل كجناح أيسر، أو نصف جناح، وأن النظان التكتيكي لا يناسب فابينيو، هينديرسون كان ممتازاً".

وأردف: "امتلكنا لحظات أكثر منهم حتى قبل وصول فابينيو، وفي الشوط الثاني أصبحنا أخطر، فرصة مانيه كانت كبيرة، كانت مباراة قوية للفريقين".

وتقلص الفارق بين الفريقين إلى أربع نقاط بعدما تلقى ليفربول الهزيمة الأولى له هذا الموسم محلياً.