كلوب: أردنا أن نشرك شاكيري والجميع يمر بفترة صعبة

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة فترة الأعياد في الدوري الإنجليزي.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الجميع خلال فترة الأعياد بالدوري الإنجليزي يمر بفترة صعبة للغاية لتكالب المباريات.

جاء هذا في تصريحات سبقت مواجهة الجولة الـ 20 له ضد فريق ولفرهامبتون والتي تقام على ملعب الريدز بعد قليل.

وقال كلوب: "كنا نفكر في الكثير من التغييرات الإضافية خلال مباراة اليوم لكن ذلك لم يكن ممكنًا لعدة أسباب مختلفة".

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وأضاف: "كان من الممكن أن ندفع بشاكيري في مباراة اليوم لكنه غير جاهز لذلك تلك هي تشكيلتنا وكل شيء على ما يرام بالنسبة لنا".

وأنهى تصريحاته: "الأمور هنا في هذه الفترة لها أجواء حادة بالنسبة للجميع، لكننا نعلم أنه لا يوجد أي شيء سهل لذلك علينا أن نقاتل".

وكان ليفربول قد واجه نظيره ليستر سيتي يوم الخميس في مباراة الجولة الـ ١٩ من الدوري الإنجليزي وفاز برباعية نظيفة على ملعب كينج باور.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 52 نقطة وله مواجهتين أقل من صاحب المركز الثاني ليستر سيتي الذي يملك 42 نقطة.