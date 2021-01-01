كلوب: أحب الثناء على صلاح لكنه غريب! وأتمنى استمراره في ليفربول!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يؤكد على حبه الثناء على محمد صلاح نجم الفريق، ويتحدث عن مستقبله مع الريدز.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على رغبته في استمرار النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح صحيفة "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها أن أهمية صلاح للفريق هي الأبرز.

وقال كلوب: "الأمر يكون غريبًا بعض الشيء بالنسبة لي عندما يتوجب علي أن أمدح نجوم فريقي بنفسي أمام الجميع".

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وأضاف مؤكدًا على جودة النجم المصري وأرقامه المذهلة: "أنا أحب ذلك بالأخص مع محمد صلاح، فالأرقام تتحدث عن نفسها".

وأكمل: "محمد صلاح ليس فقط هداف، لكنه تطور كلاعب كرة قدم أيضًا، هو هام للغاية بالنسبة لنا، وأتمنى أن يستمر معنا لفترة طويلة بكل تأكيد".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن محمد صلاح قد قرر الرحيل عن صفوف ليفربول في الفترة المقبلة بسبب علاقته السيئة بيورجن كلوب وساديو ماني بحسب ما ذكرت تلك التقارير.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد أشعل الرأي العام قبل فترة عندما علق على رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمه، مؤكدًا أن المستقبل لا يمكن أن يعرفه أي شخص.