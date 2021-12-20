"كلنا نعرف أنّ الحكام لا يستطيعون طرد كاسيميرو"

انتقد إيفان أليخو، لاعب قادش، عدم تحصل كاسيميرو على بطاقة حمراء في المباراة التي جمعت فريقه مع ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" بالدوري الإسباني.

كاسيميرو تدخل على أليخو في الدقيقة 26 من مباراة مساء أمس في الجولة 18 من الدوري الإسباني، والتي تحصل البرازيلي بعدها على بطاقة صفراء.

ماذا قال أليخو عن تدخل كاسيميرو؟

وقال أليخو في تصريحات مع برنامج "التشيرنجيتو": "حينما تعرضت للعرقلة شعرت بالخوف الشديد لأن التدخل كان عنيفًا، وتصورت أن الحكم سوف يمنح كاسيميرو البطاقة الحمراء".

وتابع: "حينما وجدت الحكم أخرج البطاقة الصفراء قلت لنفسي إنّ حكم الفيديو سوف يطلب مراجعة اللقطة لمنحة الطرد المباشر، لكن هذا لم يحدث".

صاحب الـ26 عامًا أشار إلى أنّه تفهم أنّ المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" وأنّ اللاعب الذي ارتكب المخالفة هو كاسيميرو وبالتالي من الصعب منحه البطاقة الحمراء.

وواصل: "هذا الأمر ليس بجديد، لقد لاحظنا أنّ الحكام يتغاضون كثيرًا عن منح كاسيميرو البطاقة الحمراء منذ فترة طويلة، ولكني غير مستاء فهذه كرة القدم وتجاوزت اللقطة".

وأردف: "أتفهم أنّ الوضع سيكون مختلفًا لو كان التدخل من لاعب من قادش، فمن السهل طرد لاعب في فريقي مقارنة بريال مدريد، لأن الضغط على الحكام يكون كبيرًا والجمهور لن يترك الأمر يحدث بسهولة. هذا أمر اعتدت عليه".

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ماذا قال حكم مباراة قادش وريال مدريد

واستعان البرنامج بحكم المباراة، خايمي لاتري، والذي قال: "تواصلت مع حكم الفيديو بشأن اللقطة".

وواصل: "أكدوا لي أنّ الكرة لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء، لأن التدخل لم يكن عنيفًا ولم يلمس اللاعب بغرض الإيذاء".

ما هي أرقام كاسيميرو فيما يتعلق بالبطاقات الملونة؟

ولم يحصل البرازيلي على أي بطاقة حمراء مباشرة في مسيرته مع ريال مدريد وذلك خلال 309 مباراة.

ولكن تم طرده مرتين بعد الحصول على بطاقتين صفراوين، الأولى أمام ريال بلد الوليد في موسم 2018-2019 والثانية الموسم الماضي أمام برشلونة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

أما فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء فحصل على 81 إنذارًا منها 15 في دوري أبطال أوروبا و55 في الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ كاسيميرو لن يشارك في لقاء أتلتيك بيلباو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.