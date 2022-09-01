كلمة فرنسية وقتال .. مصطفى محمد يتألق أمام ستراسبوج

ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج؟

يواصل المهاجم المصري مصطفى محمد تألقه رفقة فريقه نانت الفرنسي، حيث استطاع قيادة فريقه للتعادل أمام ستراسبوج ضمن منافسات الدوري الفرنسي مساء أمس الأربعاء.

محمد سجل هدف التعادل لصالح نانت بالدقيقة 85 من زمن المباراة، وذلك عن طريق مراوغة رائعة لمدافع ستراسبورج داخل منطقة الجزاء.

ماذا قال مصطفى محمد عن هدفه في مرمى ستراسبورج؟

مصطفى قال عقب انتهاء المباراة: "قبل المباراة قمت بتحليل الخصم جيدًا وحارس مرماه، ولاحظت أن الحارس ماتز سيلس يستقبل أهدافًا كثيرًا على يساره".

وتابع: "عندما وصلت الكرة قلت "laisse" التي تعني اتركها لزميلي إيفان جيساند، إنها الكلمة الوحيدة التي أعرفها بالفرنسية".

المهاجم المصري واصل: "لم أنجح في محاولتي الأولى، ولكنني لا أستسلم أبدًا مثل الفريق، وأريد القتال على كل كرة من أجل قيادته لتحقيق نتائج طيبة".

ما هو تقييم الصحف الفرنسية لمصطفى محمد؟

صحيفة "L’Equipe" الفرنسية منحت المهاجم مصطفى محمد تقييم 6/10، وذلك دون أي تعليق منها على مستواه.

وأما صحيفة "Presse-Océan" فمنحت مصطفى محمد تقييم 6.5/10، وعلقت على الهدف الذي سجله المهاجم المصري، حيث أكدت على أنه كان جميلًا.

الصحيفة أضافت: "هدف مصطفى كان جميلًا بقدر ما كان ثمينًا، حيث راوغ مدافعًا قبل أن يسدد الكرة بشكل مثالي في الزاوية البعيدة".

ماذا قدم مصطفى محمد أمام ستراسبورج؟

بخلاف الهدف الرائع الذي سجله، سدد مصطفى محمد الكرة 3 مرات، منها مرة واحدة على المرمى التي جاء منها الهدف، وأرسل عرضية واحدة لم تكن بصحيحة.

مصطفى صنع فرصتين للتهديف ولكن لم يتم استغلالهما، كما وقع في التسلل مرة واحدة، ومرر الكرة 9 مرات، بدقة 44.4%.

وشارك مصطفى في 11 التحام، فاز في 4 منهم، وأخرج الكرة من منطقة جزاء فريقه مرة واحدة، واعترض الهجمات مرة واحدة، وحصل على خطأين ولم يرتكب أي خطأ.