كلاوديو بيتزارو يُنصب نفسه ملكًا للدوري الألماني
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
يواصل الهداف البيروفي، كلاوديو بيتزارو، هز الشباك في الدوري الألماني وهو بعمر الـ40.
لاعب فيردر بريمن قاد فريقه للتعادل مع هيرتا برلين، بتسجيل هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت البديل.
وشارك بيتزارو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ليسجل هدفه الأول في الدوري، والثاني هذا الموسم، بعدما سجل في شباك بوروسيا دورتموند لكن في مسابقة كأس ألمانيا.
وأصبح بيتزارو أكثر لاعب تسجيلاً في أعوام ميلادية متتالية، برصيد 21 عامًا، منذ انضمامه لصفوف الدوري الألماني.
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كما أصبح أكبر لاعب سناً تسجيلاً في الدوري الألماني بعمر الـ40 رافعاً رصيده إلى 194 هدفًا
WOW OH WOW! 💥😱👴@pizarrinha scores with the last kick of the game to become the oldest goalscorer in #Bundesliga history. What a time to break the record! 😵— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 16, 2019
(90+5') #BSCSVW 1-1 pic.twitter.com/D4W5G0Vq81
ليكسر رقم أسطورة ألمانيا السابق، كلاوس فيشير الذي سجل خلال 20 عامًا متتاليًا في الدوري.
40 - @pizarrinha scores aged 40 years and 136 days and is now the oldest goal scorer in #Bundesliga history (previously: Mirko #Votava). Senior. #BSCSVW @werderbremen_en pic.twitter.com/cG6HJyYgJy— OptaFranz (@OptaFranz) February 16, 2019
وأنضم بيتزارو لصفوف فيردر بريمن عام 1999، قادماً من أليانزا ليما البيروفي، لينضم عام 2001 وحتى 2007 لصفوف بايرن ميونيخ، لينتقل لصفوف تشيلسي الإنجليزي لموسم وحيد ويعود مجددًا من 2008 وحتى 2012 لبريمن في تجربته الثانية.
وليعود للبافاري مجددًا في 2012 وحتى 2015، ومنه لبريمن للمرة الثالثة حتى 2017، ليقضى الموسم الماضي مع كولن ثم يعود لبريمن مرة رابعة، وهو مازال بعمر الـ40.