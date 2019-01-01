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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كلاوديو بيتزارو يُنصب نفسه ملكًا للدوري الألماني

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البيروفي يحقق رقمين تاريخيين بالدوري الألماني
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل الهداف البيروفي، كلاوديو بيتزارو، هز الشباك في الدوري الألماني وهو بعمر الـ40.

لاعب فيردر بريمن قاد فريقه للتعادل مع هيرتا برلين، بتسجيل هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت البديل.

وشارك بيتزارو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ليسجل هدفه الأول في الدوري، والثاني هذا الموسم، بعدما سجل في شباك بوروسيا دورتموند لكن في مسابقة كأس ألمانيا.

وأصبح بيتزارو أكثر لاعب تسجيلاً في أعوام ميلادية متتالية، برصيد 21 عامًا، منذ انضمامه لصفوف الدوري الألماني.

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كما أصبح أكبر لاعب سناً تسجيلاً في الدوري الألماني بعمر الـ40 رافعاً رصيده إلى 194 هدفًا

ليكسر رقم أسطورة ألمانيا السابق، كلاوس فيشير الذي سجل خلال 20 عامًا متتاليًا في الدوري.

وأنضم بيتزارو لصفوف فيردر بريمن عام 1999، قادماً من أليانزا ليما البيروفي، لينضم عام 2001 وحتى 2007 لصفوف بايرن ميونيخ، لينتقل لصفوف تشيلسي الإنجليزي لموسم وحيد ويعود مجددًا من 2008 وحتى 2012 لبريمن في تجربته الثانية.

وليعود للبافاري مجددًا في 2012 وحتى 2015، ومنه لبريمن للمرة الثالثة حتى 2017، ليقضى الموسم الماضي مع كولن ثم يعود لبريمن مرة رابعة، وهو مازال بعمر الـ40.

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