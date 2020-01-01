كلاسيكو مارس - ميسي هاتريك مرتين وتفوق كاسح لبرشلونة

تعرف على سجل مواجهات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو شهر مارس

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد فقد الصدارة بعد التعادل أمام سيلتا فيجو والخسارة ضد ليفانتي ليصبح برشلونة في المركز الأول بفارق نقطتين عن الملكي.

وتعد هذه المواجهة الأولى يوم 1 مارس، ولكنه الكلاسيكو رقم 28 بين الفريقين في البطولات الرسمية والتي شهدت 6 تعادلات و9 انتصارات للنادي الملكي بينما حقق البلوجرانا 13 فوزًا.

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كما أنّ شهر مارس يشهد ذكريات سعيدة للهداف التاريخي للنادي الكتالوني، ليونيل ميسي، إذ سجل 7 أهداف من بينها الهاتريك مرتين في "كامب نو" عام 2007 وفي "سانتياجو برنابيو" عام 2014.

ولم يخسر برشلونة على أرضه في مارس سوى مرة واحدة فقط، بينما لم يتعرض ريال مدريد للهزيمة في "سانتياجو برنابيو" خلال هذا الشهر سوى مرتين.

وإليكم جدول نتائج الكلاسيكو في مارس