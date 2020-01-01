الدوري الإسباني

كلاسيكو مارس - ميسي هاتريك مرتين وتفوق كاسح لبرشلونة

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تعرف على سجل مواجهات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو شهر مارس

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد فقد الصدارة بعد التعادل أمام سيلتا فيجو والخسارة ضد ليفانتي ليصبح برشلونة في المركز الأول بفارق نقطتين عن الملكي.

وتعد هذه المواجهة الأولى يوم 1 مارس، ولكنه الكلاسيكو رقم 28 بين الفريقين في البطولات الرسمية والتي شهدت 6 تعادلات و9 انتصارات للنادي الملكي بينما حقق البلوجرانا 13 فوزًا.

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    كما أنّ شهر مارس يشهد ذكريات سعيدة للهداف التاريخي للنادي الكتالوني، ليونيل ميسي، إذ سجل 7 أهداف من بينها الهاتريك مرتين في "كامب نو" عام 2007 وفي "سانتياجو برنابيو" عام 2014.

    ولم يخسر برشلونة على أرضه في مارس سوى مرة واحدة فقط، بينما لم يتعرض ريال مدريد للهزيمة في "سانتياجو برنابيو" خلال هذا الشهر سوى مرتين.

    وإليكم جدول نتائج الكلاسيكو في مارس

    اليوم النتيجة الملعب
    30 مارس 1930  ريال مدريد 5-1 برشلونة سانتياجو برنابيو
    5 مارس 1933  ريال مدريد 2-1 برشلونة سانتياجو برنابيو
    22 مارس 1936  ريال مدريد 3-0 برشلونة سانتياجو برنابيو
    25 مارس 1945  برشلونة 5-0 ريال مدريد كامب نو
    3 مارس 1946  برشلونة 1-0 ريال مدريد كامب نو
    30 مارس 1947  برشلونة 3-2 ريال مدريد كامب نو
    2 مارس 1952  برشلونة 4-2 ريال مدريد كامب نو
    6 مارس 1955  برشلونة 2-2 ريال مدريد كامب نو
    18 مارس 1956 برشلونة 2-0 ريال مدريد كامب نو
    3 مارس 1957  ريال مدريد 1-0 برشلونة سانتياجو برنابيو
    20 مارس 1960  برشلونة 3-1 ريال مدريد كامب نو
    26 مارس 1961  ريال مدريد 3-2 برشلونة سانتياجو برنابيو
    30 مارس 1964  برشلونة 1-2 ريال مدريد كامب نو
    27 مارس 1966  برشلونة 2-1 ريال مدريد كامب نو
    19 مارس 1967  برشلونة 2-1 ريال مدريد كامب نو
    9 مارس 1969  برشلونة 1-1 ريال مدريد كامب نو
    29 مارس 1981  ريال مدريد 3-0 برشلونة سانتياجو برنابيو
    26 مارس 1983  برشلونة 2-1 ريال مدريد كامب نو
    8 مارس 198  ريال مدريد 3-1 برشلونة سانتياجو برنابيو
    7 مارس 1992  برشلونة 1-1 ريال مدريد كامب نو
    7 مارس 1998  برشلونة 3-0 ريال مدريد كامب نو
    3 مارس 2001  ريال مدريد 2-2 برشلونة سانتياجو برنابيو
    16 مارس 2002  برشلونة 1-1 ريال مدريد كامب نو
    10 مارس 2007  برشلونة 3-3 ريال مدريد كامب نو
    2 مارس2013  ريال مدريد 2-1 برشلونة سانتياجو برنابيو
    23 مارس 2014  ريال مدريد 3-4 برشلونة سانتياجو برنابيو
    22 مارس 2015  برشلونة 2-1 ريال مدريد كامب نو
    2 مارس 2019  ريال مدريد 0- 1 برشلونة سانتياجو برنابيو

     

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