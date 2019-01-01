الإعلان عن حكم كلاسيكو البيرنابيو في الليجا

مباراة الإياب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز لإدارة مباراة الجولة الـ26 في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في 2 مارس القادم.

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الرابع للحكم الإسباني، إذ قاد المباراة الأهم في إسبانيا 3 مرات، انتهت واحدة لصالح ريال مدريد بنتيجة 2-1 موسم 2015-2016، والثانية لصالح برشلونة 3-2 موسم 2016-2017، والثالثة بالتعادل 2-2 وكانت خلال موسم 2017-2018.

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ولم يُفوت الحكم صاحب الـ37 عامًا إشهار البطاقة الحمراء في المباريات الثلاثة، إذ طرد مدافع الريال سيرجيو راموس في المباراتين الأولى والثانية، فيما كان الطرد من نصيب لاعب البارسا سيرجي روبيرتو في مباراة التعادل 2-2.

يُذكر أن الفريقين سيلتقيان مساء غدٍ الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وقد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.