"كلاسيكو" في يوليو .. ملامح استعدادات برشلونة للموسم الجديد تتضح

لن يتأخر نادي برشلونة الإسباني في التحضير لمنافسات موسم 2022-23، حيث لن يضيع تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" أي وقت بعد نهاية الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

برشلونة قرر القيام بجولة تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة سيتوجه يوم الإثنين إلى مدينة سيدني لخوض مباراة ودية ضد فريق من نجوم الدوري الأسترالي.

وبعد هذه "الجولة المصغرة" سيحصل لاعبو برشلونة على عطلاتهم حتى العودة إلى التدريبات في بداية شهر يوليو.

ومع عودة اللاعبين إلى التدريبات، سيبدأ برشلونة جولته في الولايات المتحدة، كما كان يفعل كل عام قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا في 2019.

واختار برشلونة في الصيف الحالي أن يلعب في عدة مدن أمريكية، هي ميامي، ونيويورك، ولاس فيجاس، ولوس أنجلوس.

ولم تتحدد بعد المباريات التي سيلعبها برشلونة، لكن كل شيء يشير إلى أن هناك مباراة كلاسيكو ضد ريال مدريد في لاس فيجاس، وتأتي تكرارًا للمباراة التي أقيمت في 2017، وانتهت بفوز "البلوجرانا" بنتيجة 3-2.

وسبق وأن لعب ريال مدريد وبرشلونة وديًا في 33 مباراة سبق، حقق النادي الكتالوني فيها 19 انتصارًا، مقابل أربعة انتصارات فقط لصالح ريال مدريد وعشرة تعادلات.

من ناحية أخرى، هناك عمل على تنظيم مباراة ودية أمام مانشستر سيتي على أن تُقام في ميامي.

وحسب شبكة "كوبي" الإسبانية، فإن برشلونة سيحصل على عشرة ملايين يورو للقيام بالجولة في الولايات المتحدة بين 19 و30 يوليو المقبل.

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