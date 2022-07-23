كلاسيكو فيجاس ليس الأول ..وديتان فقط بتاريخ ريال مدريد وبرشلونة!

ديل بوسكي كان بطلًا لأول كلاسيكو ودي

كلاسيكو مرتقب سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، في الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد، ولكن ستكون مباراة بطابع مختلف لم نعتاد عليه.

اللقاء سيكون وديًا بين الفريقين على ملعب أليجيانت ستاديوم بمدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ملعب يتسع لـ65000 متفرج.

المواجهة مختلفة هذه المرة لأن الانتصار لا يهم، بل التحضير بأفضل صورة ممكنة للموسم الجديد الذي ينطلق في شهر أغسطس القادم.

ولكن هذا الكلاسيكو الودي ليس الأول بين العملاقين الإسبانيين، حيث سبق أن لعبا بنفس الطريقة في مرتين سابقتين، فاز خلالهما كل فريق مرة واحدة.

متى كان الكلاسيكو الأول؟

المباراة الودية الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة، كانت في مدينة باركيسيميتو بفنزويلا في 30 مايو من عام 1982 وانتهت بفوز ريال.

ونجح ريال في التفوق على نظيره الكتالوني بهدف دون رد، سجله فينتسي ديل بوسكي الذي أصبح مدربًا للفريق بعدها بسنوات.

وأقيمت هذه المعركة بينهما في إطار مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس رئيس الجمهورية الودية، وكان لها بعض التداعيات التي عاشتها إسبانيا في تلك الأيام بسبب كأس العالم 1982 وتوقيع دييجو أرماندو مارادونا مع برشلونة في 4 يونيو من هذا العام.

كلاسيكو آخر من نصيب برشلونة

النسخة الودية الأحدث من الكلاسيكو كانت في ظروف مشابهة في 29 يوليو 2017، عندما تواجها على أرض ملعب هارد روك، موطن فريق ميامي دولفينز الذي يلعب بدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.

ونجح وقتها برشلونة في الفوز بنتيجة 3/2، وجاءت الثلاثية عن طريق جيرارد بيكيه وليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش، بينما سجل لريال ماركو أسينسيو وماتيو كوفاتشيتش.

ويفتتح برشلونة مواجهاته في الدوري الإسباني للموسم الجديد يوم 13 أغسطس القادم ضد رايو فاليكانو، بينما يلعب ريال مدريد أمام ألميريا في 14 من نفس الشهر.