خارج كلاسيكو برشلونة رسميًا .. إيقاف طويل لفينيسيوس بعد واقعة الطرد أمام فياريال

تلقى اللاعب البرازيلي بطاقة حمراء مباشرة يوم السبت الماضي. وقد حدث ذلك مباشرة بعد أن بدا أنه سجل الهدف الثاني الذي رفع النتيجة إلى 2-0.

لكن تقنية الفيديو (VAR) أثبتت أن اللاعب البرازيلي قد شد شعر خصمه ناثان ساليبا أثناء محاولته تسجيل الهدف. وبالتالي، تم إلغاء الهدف وحصل فينيسيوس على بطاقة حمراء مباشرة.

أبدى المهاجم عدم تصديقه لما حدث وكان على وشك الانقضاض على الحكم. لكن أنطونيو روديجر تمكن من حماية الحكم من زميله الغاضب.

ولذلك، تقرر الآن إيقاف فينيسيوس لأربع مباريات: مباراتان بسبب شد شعر خصمه، ومباراتان بسبب نوبة غضبه تجاه الحكم.

بعد انتهاء المباراة، رفض المدرب جوزيه مورينيو التحدث إلى الصحافة. كان البرتغالي غاضبًا جدًّا من قرارات التحكيم لدرجة أنه خشي أن يتورط في مشاكل بسبب تصريحاته.

وبسبب إيقافه، سيغيب فينيسيوس عن مباريات الدوري ضد إشبيلية (18 أكتوبر)، وبرشلونة (25 أكتوبر)، وراسينج دي سانتاندر (1 نوفمبر)، وفالنسيا (7 نوفمبر). أما في دوري أبطال أوروبا، فسيكون بإمكانه المشاركة كالمعتاد خلال تلك الفترة.