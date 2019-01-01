كلاسيكو الكأس| دخول ميسي وخروج ديمبيليه من قائمة برشلونة

فالفيردي سيستبعد لاعباً في الغد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد غداً في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة دخول ليونيل ميسي نجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مواجهة فالنسيا الأخيرة في الليجا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

على الجانب الآخر خرج عثمان ديمبيليه جناح الفريق من القائمة لعدم جاهزيته بشكل كامل، لتتأجل عودته إلى المباراة المقبلة ضد أتلتيك بيلباو.

رغم ذلك لا يوجد تأكيد على مشاركة ميسي بصفة أساسية، بل لا يوجد تأكيد على تواجده في قائمة المباراة بشكل نهائي، حيث وقع اختيار فالفيردي على 19 لاعباً، ما يعني أنه سيستبعد أحدهم غداً.

وإليكم القائمة كاملة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - جيسون موريو - جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - توماس فيرمايلين

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتور ميلو - كارلس ألينيا - أرتورو فيدال

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - مالكوم - كيفن برينس بواتينج