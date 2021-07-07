كلاسيكو السعودية؟ .. "فريقان فقط من يستحقان هذا المصطلح"

رابطة الدوري السعودي منحت هذا اللقب لمواجهات الرباعي الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، واستبعدت الشباب

يرى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن الضجة المثارة حاليًا في الوسط الرياضي السعودي حول لقب "كلاسيكو" لا داعٍ لها، كون اللقب احتكرته مواجهة خاصة منذ سنوات.

لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت قد عقدت ورشة عمل مع الأندية قبل يومين، انتهت بوضع تسعة معايير، تُجرى وفقها قرعة مباريات الموسم المقبل 2021-22.

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هذه المعايير شملت معيارًا حول عدم إقامة مباراتي ديربي أو كلاسيكو بين الهلال – الاتحاد النصر – الأهلي في جولة واحدة، وهنا غضب جمهور نادي الشباب ومسؤوليه، لعدم وضع ناديهم بين الأندية الكبيرة.

جستنيه علق على هذا الجدل، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مصطلح كلاسيكو لم نسمعه او نطلع عليه في عناوين صحفنا الا اثناء المنافسة الشرسة التي كانت بين الاتحاد والهلال وخلال تلك الفترة لم تظهر اي عناوين او اراء تشير لكلاسيكو اخر".

وأضاف: "من بدا يطالب بتطبيق هذا المصطلح ع لقاءات انديتهم؟، فلماذا كانوا صامتين طيلة السنوات الماضية؟، صح النوم".

مصطلح"#كلاسيكو"لم نسمعه اونطلع عليه في عناوين صحفنا الا اثناء المنافسة الشرسة التي كانت بين #الاتحاد #والهلال وخلال تلك الفترة لم تظهر اي عناوين او اراء تشير لكلاسيكوا اخر لا ومن بداً يطالب بتطبيق هذا #المصطلح ع لقاءات انديتهم؟

فلماذا كانوا"#صامتين"طيلة السنوات الماضية؟#صح_النوم — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) July 7, 2021

يذكر أنه وفقًا لقناة "24 الرياضية" فإن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قام برفع خطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بتعديل المعيار 9.