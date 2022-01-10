كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة والتذاكر

يحتضن "درة الملاعب"، استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي منافسات كأس السوبر الإسباني 2021.

كلاسيكو السوبر يجدد الصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب، حيث لطالما حاول الفريقان السيطرة على الساحة المحلية في إسبانيا.

وتتجه الأنظار مساء الأربعاء 12 يناير 2022 إلى "درة الملاعب" لمشاهدة كلاسيكو السوبر، في نصف النهائي الأول من كأس السوبر الإسباني.

وتشهد بطولة السوبر الإسباني 2021 مشاركة أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وأتلتيك بيلباو وصيف كأس ملك إسبانيا، ويلعب الفريقان مساء الخميس 13 يناير 2022.

برشلونة، بطل كأس ملك إسبانيا، يدخل المباراة وهو يعاني بشدة على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، وبالطبع سيكون فوزه على ريال مدريد بمثابة طوق نجاة فيما تبقى من الموسم، خاصة وأن سيمنح "البلوجرانا" دفعة معنوية هائلة فيما تبقى من الموسم.

أما ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني، فيمر بحالة مثالية في الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الوصيف.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن سنتعرف سويًا على موعد كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة طريقة شراء تذاكر المباراة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد كلاسيكو السوبر بين برشلونة وريال مدريد؟

موعد كلاسيكو السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد هو يوم الأربعاء 12 يناير 2022، ويقام على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ما هي القنوات الناقلة لكلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

نجحت قنوات SSC السعودية في الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني 2021، وتنقلها حصريًا عبر قنواتها بتقنية HD.

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال مدريد الأربعاء 12 يناير 2022،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC 1 HD استاد الملك فهد الدولي

ما هي أخبار برشلونة قبل الكلاسيكو؟

يعيش برشلونة وضعية صعبة في الدوري الإسباني، حيث يتراجع ترتيبه بشكل ملحوظ، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب "الليجا" برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي.

وأعلن نادي برشلونة عن قائمة الفريق المتجهة إلى السعودية لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

واختار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة 24 لاعبًا للتوجه إلى السعودية، رغم وجود ثلاثة أسماء لم تحصل على التصريح الطبي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

فيما تشهد قائمة برشلونة غياب عدد كبير من اللاعبين بداعي الإصابة.

اللاعب الإصابة مارتين برايثوايت الركبة سيرجي روبيرتو أوتار الركبة بيدري إصابة عضلية أنسو فاتي أوتار الركبة فيران توريس الكاحل + فيروس كورونا رونالد أراوخو شرخ في اليد إريك جارسيا العضلة الخلفية فرينكي دي يونج التواء جافي يغيب للطرد

ما هي أخبار ريال مدريد قبل الكلاسيكو؟

يمر ريال مدريد بوضع مميز للغاية في الدوري الإسباني، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة أقل.

ومع إعلان ريال مدريد لقائمته المتوجهة لخوض كأس السوبر الإسباني تبدو الصفوف مكتملة إلى حد بعيد، حيث لن يفتقد النادي الملكي سوى لاعبين فقط في المباراة المصيرية.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

اللاعب الإصابة ماريانو دياز أوتار الركبة جاريث بيل الظهر

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر السوبر الإسباني 2022؟

هناك طريقة واحدة للحصول على تذاكر السوبر الإسباني 2022، هو موقع هلايلا الذي خصصته وزارة الرياضة السعودية لهذا الغرض.

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عند زيارة الموقع المخصص لتذاكر السوبر الإسباني، ستجد تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة منفصلة عن تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، وكل ما عليك هو الضغط على اللقاء الذي ترغب في حضوره.

الفئة السعر الموحدة - خلف المرمى 39 ريال الموحدة - الواجهة 79 ريال الممتازة 300 ريال الفضية 1500 ريال الذهبية 2500 ريال

التشكيل المتوقع لريال مدريد

مع دخول ريال مدريد بكامل عناصره إلى كلاسيكو السوبر أمام برشلونة، من المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان مندي

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

مع الغيابات العديدة في صفوف برشلونة، وخاصة الإصابات التي ضربت خط الدفاع، من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

نيكو جونزاليس - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بوتش

عثمان ديمبيلي - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي