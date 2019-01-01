كلاسيكو الاتحاد والهلال "الآسيوي".. هل يؤثر غياب الأجانب على الفريقين؟

كلاسيكو سعودي بين الاتحاد والهلال.. من ينتصر العميد أم الزعيم؟

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية، ينتظره الجميع في الخليج العربي والشرق الأوسط لمشاهدته مساء اليوم والذي سيقام على "الجوهرة المشعة" أحد أبرز الملاعب السعودية في الوقت الحالي.

الهلال يحل ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

منافسة قوية على بطاقة نصف النهائي تبدأ من مباراة الذهاب، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ما تأثير غياب بعض الأجانب على الهلال والاتحاد بحكم عدم قيد أكثر من 4 أجانب في القائمة الآسيوية.

الهلال

قام لوسيشكو المدير الفني للهلال بقيد كلًا من جانج هيون سو وجوميس وأندريه كاريلو وسباستيان جيوفينكو في قائمة الفريق الآسيوية.

ولم يقيد الهلال كارلوس اداوردو قائد الفريق رغم أنه يعطي دفعة قوية للزعيم خلال المباريات لكن المدرب رأى أن قيد لاعب أخر قد يفيد الفريق في المرحلة المقبلة.

قد يكون هجوم الهلال متكاملًا في القائمة الآسيوية ولكن عدم قيد عمر خربين لاقى بعض الانتقادات، حيث اللاعبين يتميز بالمهارة والقوة في إنهاء الهجمات، وفي حالة ضمه كان قد يكون قوة بجانب جوميز.

استبعاد بوتيا الإسباني من القائمة الآسيوية للهلال جاء لحساب هيون سو، وفضل المدير الفني قيد لاعب في الدفاع أجنبي واحد رغم قوة بوتيا في الموسم الماضي الذي قدمه بشكل رائع.

ولم يقيد الهلال أيضًا المهاجم سوريانو، إلا أن المدير الفني مستبعده من حساباته الفنية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة واستبعاده يكون أمرًا طبيعيًا.

الاتحاد

قام التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد السعودي، قيد كلًا من كارلوس فيلانويفا، والأرجنتيني إيميليانو فيشيو، والفلسطيني لويس خيمينيز، والبرازيلي رومارينيو، في القائمة الآسيوية.

وجاء استبعاد كلًا من مروان دا كوستا رغم تواجده بصفة أساسية في الفترة الأخيرة مع العميد، بسبب عدم جاهزيته وأنه عاد مؤخرًا من إجازته عقب كأس الأمم الإفريقية.

واستبعد سييرا أيضًا بريجوفيتش، وهي علامة استفهام كبيرة حول اختيار المدرب التشيلي رغم تألق اللاعب إلا أنه فضل ضم رومارينيو وفيشيو.

وتم استبعاد أيضًا كريم الأحمدي لاعب الوسط من القائمة الآسيوية لعدم جاهزيته لخوض مباريات دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي.