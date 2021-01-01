كلاتينبرج يواصل الهجوم على كلوب: خاسر سيئ وسيد الألعاب الذهنية!

الحرب مشتعلة بينهما..

لم يتردد مارتن كلاتينبرج، الحكم الإنجليزي الشهير، في مواصلة الهجوم على يورجن كلوب مدرب ليفربول، معتبرًا إياه "خاسر سيئ" ومن أكثر من يجيدون القيام بالألعاب الذهنية.

الحرب بين الحكم الإنجليزي والمدرب الألماني قائمة على مدار الأسبوع، فكانت البداية من تصريحات كلاتينبرج التي هاجم فيها كلوب ردًا على تلميحات الأخير بأن التحكيم منحاز لمانشستر يونايتد.

كلوب بدوره رد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بقوله أن كلاتينبرج يريد الشهرة وأن يتم تداول اسمه بعدما اعتزل التحكيم ليس لا، إلى جانب تأكيده أنه ليس كالسير أليكس فيرجسون، يقوم بالألعاب الذهنية.

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بدوره، أتى رد كلاتينبرج سريعًا، حيث كتب في صحيفة ديلي ميل "يقول كلوب أنه لا يجيد الألعاب الذهنية؟ هل هو نفس كلوب الذي يحدق في استعدادات خصومه قبل كل مباراة".

وتابع "إنه يعرف ما يفعله، إنه ذكي بشكل لا يصدق ولذلك هو أحد أفضل المدربين الذين نمتلكهم في الدوري الإنجليزي. لقد حاول ذات مرة التحديق بي قبل مباراة، هذا جيد، لديه حضور وهالة يستخدمهما جيدًا لصالح فريقه".

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كما أضاف "يقول أنه لا يجيد الألعاب الذهنية، لماذا بعد ذلك ذكر ركلات جزاء مانشستر يونايتد على وجه التحديد؟ لا أعرف ما إذا كان يتهم لاعبي يونايتد بالغطس أو ما إذا كان يقترح أنهم اتخذوا قرارات مواتية، فقط هو يعرف دوافعه".

وأتم "أعتقد أنه أصبح متوترًا بسبب شكل ليفربول الأخير، لقد رأيته من قبل، إنه ليس خاسرًا جيدًا، فيرجسون أيضًا كان مثله، إنهما أكثر تشابهًا مما قد يدركه".

الجدير بالذكر أن ليفربول فشل في الفوز خلال آخر ثلاث مباريات على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوقف رصيده عند 33 نقطة ويتنحى عن الصدارة لغريمه الأزلي مانشستر يونايتد قبل مواجهتما يوم الأحد المقبل.