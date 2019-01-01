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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

كعادتها الأرقام تلاحقه.. ليونيل ميسي يواصل منافسة نفسه في الدوريات الخمسة الكبرى

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Getty Images
ميسي يحطم رقمه الخاص ويصل إلى الهدف رقم 20 في الدوري ويواصل التألق مع برشلونة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل ليونيل ميسي تألقه وتحطيمه للأقام القياسية خلال هذا الموسم، وذلك بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في شباك فالنسيا بطريقة رائعة.

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وكان برشلونة قد أنهى شوط المباراة الأول متأخرًا في النتيجة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الليجا.

وبهدف ليونيل ميسي في شباك فالنسيا، يكون قد وصل إلى هدفه رقم 20 في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، مواصلًا التحليق وحده في صدارة الهدافين.

وبوصوله للهدف رقم 20 على مستوى الدوري، يكون ميسي هو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم الذي سجل 20 هدفًا في بطولة الدوري.

ولم يكتفِ ميسي بهذا فقط، حيث واصل التسجيل في مباريات متتالية في الليجا، وسجل في مباراته الثامنة تواليًا للمرة الثالثة له في تاريخ مشاركاته في الدوري الإسباني.

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وحقق ميسي رقمًا آخر، حيث سجل في آخر 9 مباريات متتالية في جميع المسابقات 11 هدفًا، وهو رقم لم يحققه ميسي منذ فعل ذلك في يناير 2013.

 وبات ميسي  ثالث أكثر من يسجل في الليجا من ركلات جزاء، حيث سجل ركلة الجزاء رقم 50 له في الدوري الإسباني، خلف كريستيانو رونالدو وهوجو سانشيز.

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد حقق لقب هداف الدوري الإسباني وحصد الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الخمس الكبرى للموسمين الأخيرين.

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