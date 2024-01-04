كشف ما فعله عند وصول العرض السعودي .. مورينيو: سأخبر نتفليكس بالأسرار، فقد دفعوا جيدًا!

المدرب البرتغالي ارتبط بالعمل في السعودية ولم يرفض الأمر

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لروما ثقته في ملاك النادي وأنهم لا يتحدثون مع أي مدرب غيره لانتزاع منصبه، كما كشف عن تعاقده مع منصة نتفليكس لتقديم فيلم وثائقي عنه.

المدرب المثير للجدل قال خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على كريمونيزي في الدوري الإيطالي مساء أمس أنه سيتحدث خلال هذا الفيلم عن أشياء لم يذكرها سابقًا، مبررًا ذلك بأن نتفليكس دفعوا له جيدًا.

إذ قال "سأبدأ الأسبوع القادم تصوير فيلمي الوثائقي مع نتفليكس، سأقول بعض الأسرار غير المعروفة وستكون لهم بشكل حصري، فقد دفعوا لي جيدًا، ستعرفون آنذاك أنني رجل مجنون تمامًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف حول مستقبله والإشاعات حول مفوضات ملاك روما مع مدربين آخرين محتملين لخلافته "أثق 100% في صدق فريدكينز، لا أعتقد أنهم يبحثون عن مدرب آخر وليس لدي سبب للاعتقاد بأنهم غير صادقين، الصدق والمعاملة بالمثل هما الأهم في العلاقة. لا أعرف إن كانوا يريدون استمراري مع الفريق لكن الأكيد أنهم لا يتحدثون مع مدربين آخرين من خلف ظهري".

أتم حول العروض التي وصلته في الفترة الأخيرة "حين تحدث معي مسؤولو البرتغال تحدثت مع الرئيس فورًا، وهذا ما فعلته كذلك حين وصلني العرض السعودي. الجميع وصفني بالغباء آنذاك".

يُشار إلى أن روما قلب تأخره من هدف نظيف إلى فوز متأخر في الربع ساعة الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.