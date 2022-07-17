كشف عن وجهته .. والد بيريرا يؤكد قُرب رحيل نجله عن الهلال

يبدو أن اللاعب البرازيلي لن يُطيل البقاء في الرياض

لم تمر أكثر من 48 ساعة من تصرف ماتيوس بيريرا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، والذي أثار شكوكًا كبيرة حول مستقبله مع الهلال السعودي، إلا وخرج والده بتصريحات تؤكد قرب رحيله عن العاصمة الرياض.

بطل الدوري السعودي جعل من بيريرا أغلى لاعب في تاريخ البطولة بضمه الصيف الماضي من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو، ولكنه رغم ذلك قدم أداءً أقل كثيرًا من المتوقع والمأمول وهو ما فتح باب الحديث حول رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ماذا فعل بيريرا ليُثير الجدل حول مستقبله مع الهلال؟

الهلال أكد تمسكه باللاعب خاصة في ظل الحكم الصادر ضد الفريق بشأن قضية محمد كنو والذي يقضي بمنعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات قادمتين، وقد بدا خلال الأسابيع الأخيرة أن بيريرا سعيد في الرياض ولا يُمانع رغبة النادي العاصمي في استمراره.

لذا كان تصرف اللاعب اليوم بحذف جميع الصور والمنشورات الخاصة بالهلال من حسابه الرسمي على إنستجرام صادمًا ومفاجئًا، وقد أثار الكثير من الجدل لكن دون أن يتوصل أحد للسبب الحقيقي خلف ذلك.

الغريب أن بيريرا لم يسلك هذا النهج في تويتر، إذ مال حسابه مزدحمًا بالصور والتغريدات التي تصف موسمه مع الهلال وتُبرز أرقامه واحتفالاته بأهدافه وفوزه بلقب الدوري.

ماذا قال والد بيريرا حول مستقبل نجله مع الهلال؟

والد بيريرا ظهر مع أحد المشجعين في مقطع متداول على تويتر وأكدت صحيفة لانس البرازيلية صحته وقد أكد قُرب رحيل ابنه عن الدوري السعودي.

المشجع سأل ألكساندر والد بيريرا "هل سينضم ماتيوس لنادي بوتافوجو أم لا؟"، ليُجيب "اقترب كثيرًا، لم يتبق سوى القليل، نستطيع القول أنه انضم للفريق".

صحيفة لانس أوضحت أن بوتافوجو يستهدف صانع الألعاب الذي خاض تجربة مثيرة للإعجاب في الدوري الإنجليزي، لكن طلبات الهلال المالية تقف عقبة أمام الصفقة.

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والد ماتيوس بيريرا يتحدث عن انتقاله لنادي بوتافوغو #Botafogo pic.twitter.com/ysv1oBcv1p — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) July 17, 2022

وأضافت أن بطل الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا يرغب في الحصول على 20 مليون يورو مقابل تخليه عن بيريرا نهائيًا لرفضه تحمل أي خسائر مالية بعدما ضمه الصيف الماضي من وست بروميتش مقابل 18 مليون يورو بخلاف راتبه السنوي.

ماذا قدم بيريرا مع الهلال في 2021-2022؟

صاحب الـ26 عامًا لعب 32 مباراة بالقميص الأزرق في جميع البطولات، لم يُسجل بها سوى 3 أهداف لكنه عوض ذلك بصناعة 14 هدفًا.

ولعب بيريرا 21 مباراة في الدوري السعودي لم يُوقع خلالها إلا على هدفين لكنه منح زملاءه 11 تمريرة حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صانع الألعاب صنع هدف خلال 3 مباريات في دوري أبطال آسيا وسجل هدفًا وصنع آخر خلال 3 مباريات في كأس العالم للأندية.

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