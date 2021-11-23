كشف عنه قبل أسبوع! .. إعلامي يُوضح سر فسخ عقد حمدالله مع النصر

أعلن النادي في وقت متأخر من مساء اليوم رسميًا فسخ عقده مهاجمه عبد الرزاق حمدالله وسط صدمة وذهول المتابعين سواء من مشجعي الفريق أم منافسيه، ومنذ ذلك الوقت يُحاول الجميع الوصول للسبب الحقيقي لذلك القرار المفاجئ.

الصحفي والكاتب الرياضي عبد الله الطويرقي أعاد نشر تغريدة كان قد نشرها قبل أسبوع تقريبًا، كشفت عن سبب فسخ عقد اللاعب وانتهاء علاقته مع ناديه السعودي.

ماذا حدث بين النصر وحمدالله؟

بدأت الأحداث بتغيير في المعلومات الخاصة بحمدالله على حسابه الرسمي في إنستجرام، إذ حذف كل ما يتعلق بنادي النصر وتوقف عن متابعة حساب النادي.

بعدها بدقائق، نشر حساب النصر على تويتر تغريدة أعلن خلالها إنهاء عقد حمدالله قبل أشهر من نهايته، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان النادي أن إنهاء العقد جاء بسبب قانوني ومشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأضاف أن النصر يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

بيان النصر المبهم يُؤكد أن شيئًا كبيرًا حدث بين الطرفين، خاصة أن التوقعات تُرجح دخولهما في صراع قضائي حول القيمة المتبقية من عقد حمدالله.

ماذا قال الطويرقي عن سبب فسخ عقد حمدالله من ناديه النصر؟

الكاتب الرياضي كان قد كتب يوم 15 نوفمبر الماضي أن حمدالله في اتجاهه للعب في الدوري الإماراتي، بعدما توصل لاتفاق مع أحد الأندية هناك، خاصة أن عقده مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولا توجد بوادر لتجديده.

الطويرقي أعاد نشر التغريدة اليوم بعد ما أشيع حول قرار النصر تحويل حمدالله إلى التدريبات الانفرادية اليوم وقبل قرار فسخ عقده، وقد كتب معلقًا "هذا هو سبب تحويل حمدالله انفرادي، حمدالله مايبي النصر ومخلص مع فريق اماراتي".

هذا هو سبب تحويل

حمدالله انفرادي حمدالله مايبي

النصر ومخلص مع فريق

اماراتي 😁.! https://t.co/6f95GBC0Cv pic.twitter.com/ad4WrT7bN2 — ABDULLAH AL TOWIRQI (@vip_cse0) November 23, 2021

وبعدها أثار الطويرقي المنتمي لنادي الشباب المزيد من الجدل بنشر تغريدة أخرى أكد خلالها أن حمدالله ليس اللاعب الأخير الذي سيُفسخ عقده مع النصر، مشيرًا إلى أن الأمور ستكون مشتعلة في النادي خلال الأيام القليلة القادمة.

خُذ جديد #النصر



هناك لاعبين سيرحلون وسيكون لهم

ردة فعل ب الاعلام وهناك غضب اعضاء

شرف وربما يقدمون تنازلهم عن

العضويه الشرفيه



هاليومين ناريه 😁.! — ABDULLAH AL TOWIRQI (@vip_cse0) November 23, 2021

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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