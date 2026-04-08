تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجددًا لانتقادات حادة. فبعد موجة انتقادات قوية بسبب الأسعار الباهظة لتذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، هناك الآن استياء كبير من الطريقة التي جرى بها عرض المقاعد في البداية.

تعمّقت The Athletic في عملية بيع تذاكر دخول كأس العالم. باع الفيفا أكثر من ثلاثة ملايين تذكرة للمباريات المختلفة، موزعة على عدة فئات. وبسبب التذاكر المرمزة بالألوان، بدا الأمر وكأن عشاق كرة القدم الذين اشتروا أغلى التذاكر (الفئة 1) يملكون تلقائيًا حق الحصول على أفضل المقاعد في الملاعب، على امتداد خط التماس أو في المدرج السفلي.

لكن الواقع اتضح فجأة أنه مختلف تمامًا. فعندما جرى مؤخرًا تحويل تذاكر كأس العالم إلى مقاعد محددة، تبيّن أن كثيرًا من المشجعين حصلوا على أماكن في الزوايا أو خلف المرمى. كما أُسنِدت لبعض الجماهير مقاعد ضمن الفئة 2، رغم أنهم كانوا قد اشتروا تذاكر من الفئة 1.

خيبة كبيرة لزوار كأس العالم، إذ إن مئات أو آلاف الدولارات دُفعت في بعض الحالات مقابل تذكرة. وفي أميركا الشمالية، من المعتاد اختيار مقعد محدد بدقة بدلًا من الاكتفاء بفئة، ما جعل الإحباط أكبر.

وأحد المتضررين يشتكي في وسائل الإعلام الإنجليزية: «لا يمكنك تغيير القواعد بعد أن يدفع شخص ما ثمن التذكرة. الناس دفعوا مقابل مكان معين، ثم يُصرفون بشيء مختلف». ويذكر مشجع آخر «التضليل» و«الشعور بأنك تعرضت للاحتيال».

وخلال عملية البيع المؤدية إلى كأس العالم، جرى تعديل التذاكر، ما خلق شعورًا بالارتباك. بالإضافة إلى ذلك، تشير كل الدلائل إلى أن أفضل المقاعد على امتداد خط التماس تم حجزها لباقات الضيافة والرعاة، بمبالغ تصل إلى آلاف الدولارات.

يشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ردٍّ على أن الأمر يتعلق بسوء فهم وأن تذاكر كأس العالم لم تكن سوى مؤشر. "كانت التذاكر مقصودة كإرشاد، وليست كتمثيل دقيق للمقاعد. وتوضح الشروط والأحكام العامة أن المقاعد يمكن تغييرها إذا كانت ضمن الفئة نفسها أو ذات قيمة مماثلة.