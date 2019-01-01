كشف حقيقة تقدم السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية 2019

أنباء عن زيادة عدد الأندية في كأس العالم في العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن حقيقة تقدم السعودية بطلب استضافة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019 المقبلة التي ستقام نهاية العام الجاري.

من المنتظر أن يتم زيادة عدد 24 فريقًا خلال نسخة صيف 2021، وفقًا لما تردد مؤخرًا من أنباء من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الاتحاد السعودي لم يتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بنهاية العام الجاري.

وأشارت أن في حالة تقدم السعودية لاستضافة البطولة ستكون بشكل واضح وصريح، مثلما تقدمت السعودية والبحرين والإمارات لاستضافة كأس العالم للشباب 2021.

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ومن المنتظر أن يتم مناقشة زيادة عدد الأندية في كأس العالم، خلال الاجتماع للجميعة العمومية للفيفا في يونيو المقبل.