كشف النقاب عن سر زيارة لابورتا إلى قطر .. إنفراجة قريبة لأزمة برشلونة!

برشلونة يتحرك لجذب الاستثمارات العربية

يقترب نادي برشلونة من إبرام صفقتين مع رعاة جدد بعد أن قام رئيس النادي جوان لابورتا بزيارة إلى قطر أمس يوم الخميس.

وبحسب تقرير "برشلونة تايمز" الحساب الشهير على تويتر، فإن زيارة لابورتا الأخيرة إلى الشرق الأوسط لن تشمل السعودية وقطر فقط، ولكن أيضًا دولًا خليجية أخرى حيث أجرى "اجتماعات سرية".

ونشر حساب "برشلونة تايمز" صورة لابورتا في قطر رفقة خالد وليد مهندس استوديو شبكة قنوات "بي إن سبورت"، والذي نشر أيضًا صورة طريفة لجوان وهو محاط بأوراق مالية، مشيرًا للأحاديث التي دارت في الاجتماع.

وخلال فيديو متداول، تم سؤال لابورتا عما إذا كان هناك أي عمل يتم الاتفاق عليه بين برشلونة ومجموعة البلدي، ليرد قائلًا: "هذا سر القمة، نحن نبني علاقات".

وتأتي زيارة لابورتا لرجل الأعمال محمد بن عبدالله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة البلدي القابضة، بعد أن شاهد القطري والرئيس التنفيذي لمجموعة بلادي هاني السيادي مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الشهر الماضي حيث تم مناقشة أشكال التعاون المستقبلي مع النادي الكتالوني.

ولم تضف "برشلونة تايمز" معلومات حول شركات الرعاية، ولكن يحتاج النادي إلى الأموال في وقت يحاول فيه التفاوض على قيود اللعب المالي النظيف وإبرام صفقات جديدة استعدادًا لموسم 2023/2024.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق أن زيارة لابورتا إلى قطر خاصة ولا علاقة لها بأمور النادي.