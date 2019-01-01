كشاف أرسنال السابق : شخصية أوباميانج لا تناسب برشلونة

كشف عن حلمه الرئيسي للعب في ريال مدريد

أشاد سفين ميسلنتات كشاف أرسنال وبوروسيا دورتموند السابق، بالمهاجم الجابوني بيير أيمريك أوباميانج، مبدياً رأيه في أنباء انتقاله لصفوف برشلونة.

الكشاف الألماني هو من جلب أوباميانج لدورتموند، قبل الذهاب لأرسنال والتعاقد معه في شتاء 2018، ليصبح الهداف الأول للفريق الإنجليزي.

ميسلنتات الذي يعمل حالياً بنادي شتوتجارت الألماني، يرى أن مميزات أوبا لا تساعده على النجاح في برشلونة، بناء على الفترة الطويلة التي عمل فيها معه.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، خاصة من ناحية اللعب لصالح الفريق ومساعدة من حوله".

وأضاف:"مهاجمون من نوعية نيمار وأجويرو وغيرهم، لن يقوموا أبداً بمنح نيكولاس بيبي ركلة جزاء للتسجيل".

وتابع:"لا يمانع مساعدة زملائه مهما كانت النتيجة، ورأينا جميعاً ما فعله وشراكته مع لاكازيت في الدوري الإنجليزي".

الأرقام تجيب - من الأفضل بين صلاح ومحرز؟

نيمار يقترب من الظهور في "سانتياجو برنابيو"

وأما عن اللعب لبرشلونة:"شخصيته كلفته عدم اللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، ربما الخطأ يعود لهما لعدم التعاقد معه".

واستكمل:"أوباميانج وعد جده بالانتقال لريال مدريد ولم يسبق له الحديث عن برشلونة أبداً".

يذكر أن المهاجم الجابوني نجح مؤخراً في الوصول للهدف رقم 50 مع أرسنال، بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد أمام ولفرهامبتون الأحد الماضي.