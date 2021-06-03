"دي بروينه سيتواجد في أمم أوروبا ولكن"

اللاعب غادر نهائي الأبطال باكياً بسبب الإصابة

أوضح مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز حالة نجمه كيفين دي بروينه ومدى إمكانية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال، والمشاركة في أمم أوروبا بعد أيام.

وخرج البلجيكي في الشوط الثاني عقب اصطدام قوي مع مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر، وشوهد بوجه متورم على مقاعد البدلاء.

ماذا قال دي بروينه أولاً عن إصابته الخطيرة التي تعرض لها؟

وقال صانع الألعاب على حسابه على تويتر قبل أيام: "عدت لتوي من المستشفى، تعرضت لكسر في الأنف وتجويف العين بحسب التشخيص".

وأكمل: "الآن أشعر أنني أفضل، ولكن بالتأكيد بخيبة أمل بسبب البارحة، ولكن سنعود".

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

ماذا قال مدرب المنتخب مارتينيز عن إصابة قائده ولحاقه بالبطولة القارية؟

المدرب الإسباني قال في تصريحات نقلتها "سكاي" إن الجهاز الفني اتخذ قراراً بمشاركة صانع الألعاب في أمم أوروبا.

وأوضح مارتينيز أن مشاركة دي بروينه مرهونة بإعطاء الجهاز الطبي الضوء الأخضر النهائي لمشاركة اللاعب.

مارتينيز أكد غياب دي بروينه عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا مع روسيا في 12 يونيو المقبل، وأنه في حال مشاركته سيلعب بقناع للوجه.

هل سبق وشارك أي لاعب بإصابة مماثلة لدي بروينه في المباريات؟

مارتينيز أشار إلى وضعية زميل دي بروينه في المنتخب ومدافع بنفيكا يان فيرتونخن عندما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الوجه.

المدافع السابق لتوتنهام وقتها لعب بقناع مثل الذي سيرتديه لاعب مانشستر سيتي، وذلك حسبما أكد مدرب المنتخب البلجيكي.

اقرأ أيضاً..