كسر في الفك وتجربة مريرة .. أوباميانج يكشف تفاصيل سرقة بيته!

صفقة انتقال أوباميانج من برشلونة قد تتوقف بسبب الإصابة

كشف مهاجم فريق برشلونة بيير إيميريك أوباميانج عن تعرضه للإصابة بكسر في الفك بعد تعرضه للضرب خلال عملية سطو على منزله.

وكان النجم الجابوني قد تعرض إلى حادث مؤسف صباح الإثنين الماضي، بعد السطو على منزله في برشلونة في وجود عائلته.

ونشر اللاعب تغريدة عبر موقع تويتر اليوم حول ما تعرضه له في الحادث وعن إصابته، فيما أوضحت صحيفة "ماركا" إنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ماذا عن الحادث؟

صحيفة "El pais" الإسبانية أكدت أن أربعة رجال مقنعين على الأقل تسلقوا سور حديقة أوباميانج، ودخلوا منزله وهددوه بالأسلحة النارية والقضبان الحديدية، وقاموا بضربه لسرقة متعلقاته.

التقرير أشار إلى أن المسلحين كانوا في غاية العنف، وهددوا أيضًا زوجة أوباميانج، وعلى ما يبدو كان ذلك السبب في رضوخ الجابوني لهم في نهاية المطاف.

ومن جانبها أفادت إذاعة راديو كتالونيا أن أوباميانج وزوجته وجدا مقيدين ومستلقيين على الأرض، وظلا كذلك لمدة ساعة قبل وصول النجدة لهما.

ماذا قال أوباميانج؟

نشر اللاعب الجابوني بيانه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر فيها أنه تعرض للضرب وأصيب بكسر في الفك، لكن لم يعاني أي شخص آخر في الأسرة من الاعتداء.

حيث قال: "مرحباً يا رفاق، شكرًا جزيلاً على كل الرسائل. ليلة الأحد، اقتحم بعض الجبناء العنيفين منزلنا وهددوا عائلتي وأولادي لسرقة بعض الأشياء".

وواصل: "لقد أصابوا فكي لكنني سوف أتعافى بسرعة، والحمد لله لم يصب أي شخص آخر بأذى جسدي".

وتابع: "من الصعب فهم ووصف الشعور بأننا لم نعد بأمان في منزلنا، ولكن كعائلة، سوف نتغلب على هذا ونصبح أقوى دائمًا".

واختتم: "شكرًا على كل الدعم. هذا يعني الكثير بالنسبة لنا".

ماذا جاء في التقرير؟

أوضح تقرير صحيفة "ماركا" أن أوباميانج قد يغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة الكسر في الفك، على عكس ما جاء في بيان اللاعب أنه سيتعافى سريعًا.

كما أشارت إلى إمكانية تعثر المفاوضات الجارية بين الفرق المهتمة بالحصول على خدماته وبرشلونة بسبب غيابه عن الملاعب لمدة ليست صغيرة بعد هذه الإصابة.