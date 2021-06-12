كريم فؤاد .. ما بين خليفة علي معلول وبركات الجديد في الأهلي

نجم إنبي بات قريبًا من الانضمام للأهلي

تُصنف بعض الصفقات في تاريخ كرة القدم بأنها تاريخية، لأنها لعبت دورًا بارزًا في تغيير مسار المنافسة في منطقة ما، مثل انضمام دييجو مارادونا لنابولي، رونالدينيو لبرشلونة، محمد أبو تريكة للأهلي، محمد صلاح لليفربول .. وفيما يبدو، أن الأهلي المصري مقبل على إتمام واحدة من تلك الصفقات، المعطيات الحالية على الأقل تقدم بوادر جيدة لذلك.

تلك الصفقة تتعلق بنجم إنبي والمنتخب الأولمبي المصري "كريم فؤاد"، الذي سيعود إلى ناديه النجوم بعد انتهاء إعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري، وكل الحديث في الإعلام المصري حاليًا عن حسم العملاق القاهري لانضمام اللاعب إلى صفوفه وأن ما يبقى فقط هو الإعلان الرسمي.

كريم فؤاد اللاعب الأحق بلقب جوكر الكرة المصرية الحالي، ليس فقط لأنه يُجيد اللعب في 4-5 مراكز مختلفة، الجناح الأيمن والأيسر والظهير الأيمن والأيسر ولاعب الوسط، بل لأنه يتألق فيها جميعًا ويترك بصمة أينما لعب ووقتما شارك.

مسيرة كريم فؤاد في الدوري المصري

صاحب الـ21 عامًا قضى موسمين مع إنبي بعد انتقاله إليه من النجوم، لعب في الأول 25 مباراة لم يُسجل خلالهم واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، وقد صنع 6 فرص لزملائه وحاول التسديد 3 مرات فقط كانت منهم واحدة على المرمى، حاول المراوغة 24 مرة وبلغت نسبة نجاحه 75%.

دفاعيًا في موسم 2019-2020، شتت فؤاد الكرة 32 مرة، واستطاع النجاح في 75% من تدخلاته الدفاعية، والتي بلغت 44 تدخلُا.

تطورت الجوانب الهجومية للاعب خلال الموسم الجاري، إذ لعب حتى الآن في الدوري المصري 22 مباراة لم يُسجل خلالهم لكنه صنع 4 أهداف و16 فرصة لزملائه، وقد حاول التسديد 7 مرات منهم واحدة فقط على المرمى، وقد حاول المراوغة 37 مرة نجح في 46% منهم.

دفاعيًا تراجعت أرقامه قليلًا فيما يبدو انعكاسًا لتحسن أرقامه الهجومية، إذ قام بـ52 تدخلًا دفاعيًا نجح في 63.5% منهم، وقطع الكرة 26 مرة.

تلك الأرقام قد لا تكون مذهلة، لكنها ممتازة مقارنة بعُمر اللاعب وخبراته ومستوى فريقه وعوامل أخرى عديدة، والأهم أن المتابعة الفنية للاعب تدعم تلك الأرقام وتؤكد أنه لاعب جدير بالثقة ويستحق الرهان عليه ويمتلك الإمكانيات اللازمة لارتداء القميص الأحمر.

أين سيلعب كريم فؤاد في الأهلي؟

السؤال الأهم والأكثر طرحًا من جانب عشاق الأهلي هو حول المركز الذي سيلعب به كريم فؤاد الموسم القادم، هل سينضم لمجموعة الأجنحة الكبيرة؟ أم سينتزع المكان الأساسي من محمد هاني في خانة الظهير الأيمن؟ أم يخلف التونسي علي معلول في الظهير الأيسر وهو المكان الذي لعب به أكثر مبارياته مع إنبي، أو سيرضى بالتواجد على دكة البدلاء ليلعب دور البديل في جميع تلك المراكز؟

متابعة كريم فؤاد تُظهر أنه يتفوق بشكل واضح في خانة الظهير، لأنه يستغل سرعته في الانطلاق بالكرة أو دونها من الخلف للأمام واستغلال المساحات الفارغة في دفاع المنافس، كما أنه يقوم بأدواره الدفاعية بشكل ممتاز سواء غلق جبهته أم التغطية العكسية داخل منطقة الجزاء، وأخيرًا بسبب إجادته للتمريرات العرضية من أي مكان في الملعب.

أجاد اللاعب الشاب في خانة الجناح، لكنه لم يتألق بالشكل الذي يجعله حاليًا جاهزًا لشغل هذه الخانة في الأهلي، إذ مازال بحاجة لتعلم وإتقان اللمسة الأخيرة أمام المرمى، بل حتى التمركز والتحرك داخل منطقة الجزاء أولًا ليحصل على الفرصة الجيدة، وكذلك بحاجة إلى ضبط تسديداته وقراراته الأخيرة حين ينوي الاعتماد على أدائه الفردي.

الأرجح أن يُنافس كريم فؤاد محمد هاني على خانة الظهير الأيمن، وغالبًا سينجح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي في يمين الدفاع، وبعدها يُستخدم لتغطية أي نقص في مراكز أخرى أهمها الظهير الأيسر.

مع هذا، علينا ألا نتجاهل أبدًا حقيقة أن جودة كريم فؤاد الكبيرة وتألقه في خانة الظهير الأيسر قد تكون الخطوة الأولى لرحيل علي معلول عن الأهلي واستغلال المقعد الأجنبي في مركز آخر وربما الاستفادة من عرض مالي كبير لضم النجم التونسي.

كريم وحسب موقع ترانسفيرماركت لعب 29 مباراة في يسار الدفاع و18 في يمينه، بينما لم يلعب سوى 3 مباريات كجناح أيمن ومباراة واحدة في اليسار، علمًا أن اللاعب يتغير مكانه خلال المباراة الواحدة مرتين وأحيانًا ثلاثة.

كريم فؤاد ومنافسوه الجدد .. من الأفضل؟

سؤال آخر يشغل بال الجمهور الأحمر، هل كريم فؤاد أفضل من لاعبي الفريق الحاليين، سواء في الجناح أو الظهير؟

الإجابة هي أن اللاعب حاليًا ليس أفضل من أجنحة الأهلي، خاصة فيما يخص إحراز الأهداف والقدرة على اختراق منطقة الجزاء وهذه من أساسيات لعب المدرب بيتسو موسيماني، ورقميًا واضح جدًا أنه لم يُنتج أفضل من أجنحة الشياطين الحُمر الحالية.

فؤاد كما أسلفت لم يُسجل أي هدف مع إنبي هذا الموسم، فيما استطاع حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا إحراز 4 أهداف، ويمتلك كل من صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي هدفين في رصيده ... مع هذا، نجد تفوقًا واضحًا من لاعب إنبي في صناعة الأهداف وهذا قد يُخبرنا أنه قادر على اللعب أفضل في طريقة لعب 4-4-2 بحيث لا يكون الاعتماد كبيرًا عليه في إحراز الأهداف بل صناعتها بالتمريرات العرضية، وما يؤكد هذا تفوقه في صناعة الفرص على جميع منافسيه الجدد باستثناء الشحات الذي صنع 25 فرصة.

خانة الظهير الأيسر مُقفلة تمامًا أمام كريم فؤاد لتواجد علي معلول، لكن خانة الظهير الأيمن متاحة بقوة في ظل المستوى المتذبذب لمحمد هاني.

لعب محمد هاني 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري لم يُسجل خلالهم أو يصنع أي هدف، بل اكتفى بصناعة 3 فرص ومحاولة التسديد على المرمى 3 مرات لم يكن منهم أي واحدة على المرمى.

ورغم أن هاني يحتفظ برقم رائع على الصعيد الدفاعي، إذ استطاع النجاح في 87% من تدخلاته الدفاعية الـ23، إلا أنه يحتفظ برقم مخيب على صعيد المراوغة، إذ حاول 13 مرة ولم ينجح سوى في 31% منهن.

الخلاصة

صفقة كريم فؤاد لديها كل المقومات لتكون تاريخية ونقطة تحول في تاريخ الأهلي وقدرته على المنافسة، قد تعيد للأذهان ذكرى التعاقد مع محمد بركات وكيف ساعد الأهلي كثيرًا لحصد الإنجازات في الفترة الذهبية تحت قيادة مانويل جوزيه.

اللاعب يمتلك كافة الإمكانيات اللازمة للنجاح والتألق بالقميص الأحمر، خاصة في خانة الظهير، وهو مركز يُعاني به النادي وجميع الأندية المصرية، ولذا يلجأ الجميع به تقريبًا للخيار الأجنبي.

على الأرجح سيكون لاعبًا حاضرًا في خانة الظهير الأيمن خلال الموسم القادم، لكن المؤكد باعتقادي أنه سيكون الظهير الأيسر الأساسي للأهلي مستقبلًا وخليفة علي معلول وحامل لواء أدواره الهجومية، إلا أن استطاع تطوير قدراته التهديفية جيدًا وأصبح محمد بركات الجديد .. اللاعب القادر على فك شفرة أي دفاع وصناعة الفارق في الجزء الأمامي.