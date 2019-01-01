كريم عريبي يغيب عن النجم الساحلي لنهاية الموسم

المهاجم الجزائري خضع لجراحة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرى الجزائري كريم عريبي؛ مهاجم النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية، ليغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

النادي التونسي أوضح أن الجزائري أجرى جراحة على مستوى البطن، ستتسبب في غيابه لمدة شهر عن الملاعب، ليفتقده جوهرة الساحل في المباراتين المتبقيتين له بالموسم.

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يتبقى للنجم مواجهة الملعب القابسي بعد غدٍ الخميس، في نصف نهائي كأس تونس، ثم ملاقاة الأفريقي في الجولة الأخيرة من الدوري في 15 من الشهر الجاري.

جوهرة الساحل يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 51 نقطة، ويتنافس مع الصفاقسي على الوصافة، حيث يحتل السي آس آس المركز الثالث بـ49 نقطة.

يذكر أن الترجي توج بطلًا رسميًا للدوري التونسي برصيد 56 نقطة ويتبقى له ثلاث جولات على النهاية.