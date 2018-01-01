النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

كريم حافظ يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

آخر تحديث
التعليقات()
egypt
الزمالك يسعى لتدعيم الجبهة اليسرى في الشتاء

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف كريم حافظ، ظهير أيسر باشاكشهير التركي، عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الاتنقالات الشتوية المقبلة، بسبب تراجع مستوى كلًا من أحمد أبو الفتوح وبهاء مجدي.

وقال حافظ في تصريحات صحفية إن الزمالك لم يدخل في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأفضل الاستمرار في رحلة الاحتراف.

اختيارات المحررين

وأضاف: "نسير جيدًا في بطولة الدوري التركي، وأشارك أساسيًا في الكأس بعد العودة من الإصابة، وأريد مواصلة المشوار".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز ويسعى للحفاظ على الصدارة في الدور الثاني والتتويج بالبطولة بالموسم الحالي.

إقرأ أيضًا - تقارير - كهربا يقترب من العودة لمنتخب مصر بعد موافقة أجيري

كريم حافظ كان من عناصر قائمة منتخب مصر في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، ولكنه ابتعد بعد تولي المكسيكي خافيير أجيري.

 

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق