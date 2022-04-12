كريم بنزيما مرشحًا لرئاسة فرنسا!

في مدينة روبيه الفرنسية ولحساب الانتخابات الرئاسية في البلاد، وجد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما الأحد الماضي مصوّتًا له رغم أنه ليس مرشحًا انتخابيًا بالتأكيد.

رغم أن المصوّت كان لديه 13 اسمًا ليختار من بينهم، إلا أنه اختار أن يكتب على الورقة التي أدلى فيها برأيه في الانتخابات، كريم بنزيما.

ولأنه ليس مرشحًا فإن ورقة كريم بنزيما تلك ستكون هي والعدم سواء، ولعلنا نراقب نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستقام يوم الأحد الموافق 24 أبريل، ونرى ما إذا كان بنزيما سيحضر في ورقة هذا الناخب أو غيره.

ليست المرة الأولى

هذه ليست المرة الأولى التي يحظى فيها شخص مرتبط بلعبة كرة القدم بدور انتخابي على هذه الشاكلة.

ففي عام 2012، منح 19 شخصًا أصواتهم لفريديريك هانتز في مدينة بيلجودير في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.

هانتز حينها كان مدربًا لنادي باستيا وقادهم للوصول إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وكما سيحدث مع بنزيما، كانت كل الأصوات الذاهبة إلى هانتز هي والعدم سواء.

شعبية كبيرة يكتسبها الفرنسي هذه الأيام في موطنه وفي جميع أنحاء العالم، نتيجة المستوى المبهر الذي يقدمه رفقة ريال مدريد.

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