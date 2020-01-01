كريم الأحمدي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الاتحاد لنهاية الموسم

كانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعها الدوري، قد أصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بشأن عقود اللاعبين المنتهية

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد موافقة المحترف المغربي كريم الأحمدي على التواجد رفقة العميد حتى نهاية الموسم 2019\2020.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن الأحمدي وافق على الاستمرار في صفوف فريق الاتحاد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وبحسب مصادر مُقربة من اللاعب، فأن إدارة الاتحاد توصلت معه من أجل الحديث معه بشأن مواصلة المشوار مع الفريق، لاستكمال الموسم بعد قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعها الدوري، قد أصدرت عددًا من القرارات المتعلقة بشأن عقود اللاعبين المنتهية.

وأكدت اللجنة أنه لا يحق لأي نادٍ ضم وإشراك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به في الموسم الحالي (2019-2020) في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي.

وينتهي عقد الأحمدي مع الفريق الاتحادي خلال شهر يونيو الجاري إلا أن جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاط تسبب في بعض اللغط حول مصير بعض اللاعبين.

يُذكر أن إدارة الاتحاد لم تحسم موقفها حتى الآن من تجديد عقد الأحمدي مع الفريق، بينما تُشير أنباء إلى رغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الهولندي.