كريم الأحمدي: لا أعلم كيف فاز علينا الفتح

كريم الأحمدي يتحدث عن خسارة فريقه أمام الفتح.

أكد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، على أن فريقه لا يستحق الهزيمة التي تلقاها من الفتح، والخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفتح حقق الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ليودع العميد البطولة.

الأحمدي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كنا نريد أن نحقق الفوز بالمباراة، وبالفعل تقدمنا بهدف نظيف، ولكن ارتكبنا أخطاء وهذه مشكلة كبيرة".

اللاعب المغربي أبدى حزنه على هزيمة فريقه، حيث قال: "نحن من أعطينا الكرة للاعبي الفتح للفوز علينا، ولا نستحق هذه الهزيمة".

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كريم الأحمدي واصل: "كانت لدينا فرص ولم نستغلها، وفي مباريات كأس الملك إذا خسرت تودع البطولة، ولكن هناك أخطاء كثيرة وقعنا فيها تسببت في خسارتنا".

واختتم لاعب وسط الاتحاد تصريحاته قائلًا: "لا أعلم كيف فاز الفتح أو تعادل معنا، لأننا كنا الأفضل في كل شيء، والمدرب تين كات منحنا أدوار هجومية".

الاتحاد كان متقدمًا بهدف أحرزه الأحمدي، ليتعادل تي فريدي مهاجم الفتح، وفي الدقيقة 89، سجل حمدان الشمراني هدفًا في مرمى فريقه، ليودع البطولة.