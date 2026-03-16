كريمونيزي - فيورنتينا 1-4: ملخص المباراة

كريمونيزي - فيورنتينا 1-4
كريمونيزي (3-5-2): أوديرو؛ لوبيرتو، تشيكيريني (80' تيراشيانو)، فولينو؛ فلورياني موسوليني (69' زيربين)، ثورسبي (45' أوكيريكي)، بوندو (45' غراسي)، ماله (62' فانديبوت)، باربيري؛ ديوريتش، بونازولي. المدرب: نيكولا
فيورنتينا (4-3-3): دي خيا؛ دودو، بونغراتشيتش، رانييري (88' فابيان)، جوسينز (80' روغاني)؛ ماندراغورا (75' ندور)، فاجيولي، بريشيانيني؛ باريزي (80' فازيني)، بيكولي، جودموندسون (75' هاريسون). المدرب: فانولي.
الهدافون - 26' باريسي (ف)، 33' بيكولي (ف)، 50' دودو (ف)، 57' أوكيريكي، 70' جودموندسون (ف)
الحكم - دي بيلو
الإنذارات - 27' بوندو (C)
الطرد -