كريشتوف بيونتيك مستمر مع جنوى ويحبط كبار أوروبا

رئيس نادي جنوى إنريكو بريزيوسي ينفي رحيل لاعبه كريشتوف بيونتيك في يناير المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إنريكو بريزيوسي رئيس نادي جنوى الإيطالي على تمسك فريقه ببقاء اللاعب البولندي الشاب كريشتوف بيونتيك في صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "إل سيكولو" وأكد خلالها أن اللاعب لن يرحل عن جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إنريكو: "لن يرحل أحد من الفريق حتى شهر يونيو المقبل، فنحن نحتاج لكريستيان وبيونتيك وراميراز، ورغم كثرة الحديث حولهم لن يصل لنا أي عروض".

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وأضاف: "نحتاج لدخول سوق الانتقالات لضم لاعب وسط ملعب، قدمنا عرضًا بالفعل لضم كرونيتش من صفوف إمبولي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

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وأكمل: "نفكر أيضًا في ضم ستيفانو ستورارو ولدي ثقة أنه يمكنه أن يأتي، ربما يكلفنا بعض الشيء لكنه سيكون استثمارًا جيدًا".

جدير بالذكر أن بيونتيك يعد ضمن اهتمامات عد كبير من كبار الكرة الأوروبية أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة لبايرن ميونخ.